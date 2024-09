SVSF Pottschach: „Sind bei weitem noch nicht am Plafond“

2. Klasse Wechsel

Details Mittwoch, 25. September 2024 15:35

Der SVSF Pottschach steht nach fünf gespielten Runden in der 2. Klasse Wechsel sehr gut da und gehört durchaus zu den positiven Erscheinungen der Staffel. Die Mannschaft von Trainer Erich Röcher eroberte zehn Punkte, fährt damit einen Schnitt von zwei Zählern pro Partie, was aktuell für den zweiten Tabellenplatz reicht, die noch makellosen Grünbacher weisen aktuell fünf Punkte Vorsprung aus. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Röcher ausführlich über den Start, die Mannschaft, die Ziele und den kommenden Gegner gesprochen.

Ligaportal: Herr Röcher, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Erich Röcher: Das passt gut. Wir hatten leider eine unglückliche Niederlage gegen Grünbach, da wäre durchaus ein Unentschieden oder ein Sieg drin gewesen. Wir sind aber eigentlich auf Kurs und einmal zufrieden mit dem Saisonstart. Wichtig wird nun sein, nicht nachzulassen, sondern einfach in der Spur zu bleiben, da vorne dabei zu bleiben und kontinuierlich weiter zu arbeiten.

Ligaportal: Was läuft im Spiel Ihrer Mannschaft bereits gut, und wo gilt es noch anzusetzen?

Erich Röcher: Grundsätzlich haben wir immer wieder Phasen, wo wir nicht so aktiv sind, Sequenzen, in denen noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert. Das müssen wir noch ändern. Ich weiß natürlich, dass man nicht immer auf 100 Prozent sein kann, aber die Aktivität muss für 90 Minuten gegeben sein, da gibt es sicher noch Potenzial. Was schon sehr gut funktioniert, ist, dass wir versuchen, Fußball zu spielen, geduldig im Spielaufbau zu sein. Das passt schon sehr gut, wir haben einen Riesenschritt gemacht, was die erzielten Tore betrifft vom letzten Jahr auf heuer. Es geht vieles in eine gute Richtung, wir sind aber bei weitem noch nicht am Plafond, es gibt in fast allen Bereichen noch Luft nach oben.

Ligaportal: Wie lautet das Saisonziel?

Erich Röcher: Wenn du im Frühjahr Zweiter wirst mit einem Punkt Rückstand, dann kann es nur ein Ziel geben, dann willst du Erster werden. Es wäre weder schlüssig noch ehrlich, wenn ich sagen würde, wir wollen unter die Top fünf. Wir wissen aber, wie schwer die Liga ist und dass jeder jeden schlagen kann. Du musst Woche für Woche konstant Leistung zeigen, aber das Saisonziel muss sein, dass wir am Schluss ganz oben sind.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet ihre Mannschaft am kommenden Wochenende?

Erich Röcher: Eine ganz schwierige, weil wir wissen, dass Aspang gemeinsam mit uns und Grünbach als Top-Titelkandidaten gehandelt wurden vor der Saison. Der Gegner hat ein bisschen Verletzungspech, aber es kann keiner Woche für Woche mit den gleichen Elf auflaufen. Der Gegner ist sicher laufstark, kompakt, hat enormes Tempo über die Außen und eine schwierige Aufgabe. Wir wollen dort sechs Punkte mitnehmen, auch unsere U23 ist gut unterwegs, das ist uns in Pottschach sehr wichtig, hier wird auch sehr gut gearbeitet und wir sind dort noch makellos. Im Idealfall wollen wir sechs Punkte mitnehmen, auch wenn das sicher sehr, sehr schwer wird.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.