2. Klasse Wechsel: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:01

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Tutku Yavuz (SV Willendorf)

Endergebnis:



1. Tutku Yavuz (SV Willendorf / 9432 Stimmen)

2. Adrian Ferenczik (SV Willendorf / 1382 Stimmen)

3. Marvin Wellisch (SVSF Pottschach / 1255 Stimmen)

4. Julian Gräf (USV Kirchberg / 1130 Stimmen)

5. Patrick Trimmel (USV Kirchberg / 699 Stimmen)

6. Frederik Stangl (USV Kirchberg / 468 Stimmen)

7. Andreas Renner (FC Mönichkirchen / 415 Stimmen)

8. Sebastian Benczik (SVSF Pottschach / 352 Stimmen)

9. Kilian Posch (SVSF Pottschach / 211 Stimmen)

10. Ali Altun (SV Willendorf / 184 Stimmen)