2. Klasse Wechsel: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:14

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Mihael Vrbanic (FC Mönichkirchen)

Endergebnis:



1. Mihael Vrbanic (FC Mönichkirchen / 1194 Stimmen)

2. Robert Namjesnik (FC Mönichkirchen / 738 Stimmen)

3. Ewald Gamperl (SC Hochwolkersdorf / 553 Stimmen)

4. Marco Ochsenhofer (SV Grünbach / 346 Stimmen)

5. Steven Drescher (SV Grünbach / 337 Stimmen)

6. Julian Röcher (ATSV Puchberg / 228 Stimmen)

7. Markus Schwendenwein (Natschbach-L. / 194 Stimmen)

8. Peter Gajan (SV Grünbach / 119 Stimmen)

9. Helmut Ratzinger (SVSF Pottschach / 100 Stimmen)

10. Karl Apfl (USV Kirchberg / 61 Stimmen)