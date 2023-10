Remis zwischen Kirchberg und Natschbach-L.

Details Montag, 02. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Wechsel: Obwohl der USV Raika Kirchberg am Wechsel auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Gastgeber gegen die Union Natschbach-L. vor rund 220 Besuchern nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des USV Kirchberg. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Die Gäste sorgten gleich zu Beginn des Spiels für einen Schock bei den Heimischen. Das erste Tor des Spiels ging an Natschbach-L. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Kirchberg: 1:0 für die Union Natschbach-L. durch ein Eigentor von Franz Pölzlbauer in der vierten Minute.

Tor, Toor, Tooor für USV Raika Kirchberg am Wechsel zum 1:1! Es geht hin und her in Kirchberg! Kronaus Benedikt gleicht prompt aus! forza1899, Ticker-Reporter

Lange währte die Freude von Natschbach-L. nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Benedikt Kronaus den Ausgleichstreffer für den USV Raika Kirchberg am Wechsel. Danach hatten die Gastgeber mehr Chancen im Spiel. Zur Pause stand aber ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Remis dank spätem Treffer von Polleres

Haiden scheitert am Tormann und der Nachschuss von Gruber Johannes an die Latte. forza1899, Ticker-Reporter

Nach 82 Minuten scheiterten die Heimischen an der Querlatte. In der Nachspielzeit schockte Jakob Gruber die Union Natschbach-L mit einem sehenswerten Treffer, als er das Führungstor für den USV Kirchberg erzielte (92.). Kurz vor Ende der Partie war es David Polleres, der Natschbach-L. rettete und den Ausgleich markierte (94.). Letztlich gingen Kirchberg und die Union Natschbach-L. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 15 Punkte auf das Konto des USV Raika Kirchberg am Wechsel und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Nur einmal gab sich der USV Kirchberg bisher geschlagen. Kirchberg blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Natschbach-L. holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Gäste bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Die bisherige Saisonbilanz der Union Natschbach-L. bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Natschbach-L. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der USV Raika Kirchberg am Wechsel stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Hochwolkersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Natschbach-L. den ASK Ternitz.

2. Klasse Wechsel: USV Raika Kirchberg am Wechsel – Union Natschbach-L, 2:2 (1:1)

94 David Polleres 2:2

92 Jakob Gruber 2:1

6 Benedikt Kronaus 1:1

4 Eigentor durch Franz Poelzlbauer 0:1

