Mönichkirchen obenauf im Topspiel beim SC Hochwolkersdorf

2. Klasse Wechsel: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der FC Mönichkirchen vor rund 130 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Hochwolkersdorf gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Am 9. Spieltag ging es um die Tabellenführung. Etwas mehr als eine halbe Stunde lang belauerten sich die beiden Topteams lediglich. Fabian Wedl brachte Hochwolkersdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 33. und 41. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gastgebern gelang nur der Anschlusstreffer

Nach etwas mehr als einer Stunde gelang den Gastgebern dann der erste Treffer. Der SC Hochwolkersdorf meldete sich mit dem Anschlusstreffer zurück. Balazs Laki war es, der vor 130 Zuschauern Abschlussstärke bewies. Rene Luger verpasste den Schlussakt. Für den Akteur des Heimteams war das Spiel nach einer Roten Karte (Tätl.) in der 86. Minute vorzeitig beendet. Obwohl Mönichkirchen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hochwolkersdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der SC Hochwolkersdorf den zweiten Platz in der Tabelle ein.

Der FC Mönichkirchen siegte und sprang auf die Pole Position. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Gäste zu besiegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Hochwolkersdorf zum SVSF Pottschach, zeitgleich empfängt Mönichkirchen den USV Raika Kirchberg am Wechsel.

2. Klasse Wechsel: SC Hochwolkersdorf – FC Mönichkirchen, 1:2 (0:2)

65 Balazs Laki 1:2

41 Fabian Wedl 0:2

33 Fabian Wedl 0:1

