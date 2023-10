Knapper Heimsieg des ASK Ternitz gegen den SV Grünbach

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Wechsel: Die "Fassadenprofi-Arena" in Ternitz zählte rund 90 Besucher. Durch ein 3:2 holte sich der ASK Ternitz in der Partie gegen den SV Grünbach drei Punkte. Die Ausgangslage sprach für Ternitz, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Die Heimelf begann das Spiel effektiver. Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Ayhan Atabinen war gleich zweimal zur Stelle (5./25.). In Minute 26 vergab Atabinen sogar noch eine Großchance auf den Hattrick. Dann kam es zu einer umstrittenen Entscheidung - Elfmeter für Grünbach.

11 Meter für Grünbach nach einer fragwürdigen Schiri Entscheidung! nikibaumi, Ticker-Reporter

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Serkan Silan per Strafstoß zum 1:2 zugunsten von Grünbach (40.). Zur Pause war der ASK Ternitz im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Klincov trifft doch noch zum Sieg

Patrik Gajan war es, der in der 73. Minute das Spielgerät im Tor von Ternitz unterbrachte. Dass der ASK Ternitz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Cvijetin Klincov, der in der 80. Minute mit einem Elfmeter-Treffer zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für ASK Ternitz zum 3:2. Klincov verwandelt gekonnt. nikibaumi, Ticker-Reporter

In Minute 81 fand Klincov noch eine Topchance vor, scheiterte aber am Gäste-Keeper. Am Schluss siegte Ternitz gegen den SV Grünbach.

Beim ASK Ternitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Ternitz schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 18 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat der ASK Ternitz derzeit auf dem Konto.

Grünbach muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom achten Platz angehen. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Für den SV Grünbach sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Ternitz wird am kommenden Freitag vom SV Bad Erlach empfangen. Grünbach verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 17.03.2024 bei Bad Erlach wieder gefordert.

2. Klasse Wechsel: ASK Ternitz – SV Grünbach, 3:2 (2:1)

80 Cvijetin Klincov 3:2

73 Patrik Gajan 2:2

40 Serkan Silan 2:1

25 Ayhan Atabinen 2:0

5 Ayhan Atabinen 1:0

