Pottschach bei Mönichkirchen im Torrausch

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Wechsel: Etwa 140 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 11. Runde nicht entgehen lassen und sahen gleich acht Treffer. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Mönichkirchen und der SVSF Pottschach mit dem Endstand von 1:7.

Etwas mehr als eine halbe Stunde lang war das Spiel völlig offen. Für den Führungstreffer von Pottschach zeichnete Richard Szabo verantwortlich (34.). In der 37. Minute erhöhte Manuel Walk auf 2:0 für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Rot und zwei Eigentore: Klatsche für den Tabellenführer

Der SVSF Pottschach baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Michael Luef beförderte den Ball in der 55. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Pottschach auf 3:0. Für den nächsten Erfolgsmoment des SVSF Pottschach sorgte Walk (62.), ehe Csaba Ferko das 5:0 markierte (77.). Der Unparteiische schickte Andre Rois von Mönichkirchen mit Rot zum Duschen (72.). In der Schlussphase gelang Martin Kis noch der Ehrentreffer für das Heimteam (79.). Durch ein Eigentor von Peter Uterlutsch verbesserte Pottschach den Spielstand auf 6:1 für sich (83.). Pottschach schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 7:1 in die Höhe. Der SVSF Pottschach überrannte Mönichkirchen förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die gute Bilanz des FC Mönichkirchen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Mönichkirchen bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Der FC Mönichkirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Prunkstück von Pottschach ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg baute Pottschach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SVSF Pottschach sechs Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Mönichkirchen dann im nächsten Spiel den FC St. Egyden/Steinfeld, während der SVSF Pottschach am gleichen Tag gegen den USV Raika Kirchberg am Wechsel das Heimrecht hat.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – SVSF Pottschach, 1:7 (0:2)

89 Julian Roecher 1:7

83 Eigentor durch Peter Uterlutsch 1:6

79 Martin Kis 1:5

77 Csaba Ferko 0:5

62 Manuel Walk 0:4

55 Eigentor durch Michael Luef 0:3

37 Manuel Walk 0:2

34 Richard Szabo 0:1

