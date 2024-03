USV Kirchberg verliert Spitzenspiel bei Pottschach

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:09

2. Klasse Wechsel: Ein Tor machte den Unterschied – Pottschach siegte vor rund 200 Besuchern mit 2:1 gegen Kirchberg. Einen packenden Auftritt legte der SVSF Pottschach dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel hatte der USV Raika Kirchberg am Wechsel durch ein 2:1 für sich entschieden.

fast eine halbe Stunde lang konnten beide Mannschaften die Null halten. Johannes Gruber markierte vor 200 Zuschauern die Führung für die Gäste (29.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des USV Kirchberg in die Kabine.

Pottschach dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit konnten die Gastgeber schnell das 1:1 erzielen. In Minute 52 hatte Pottschachs Henrik Kirjak den Ausgleich parat. In der Schlussphase drehten die Gastgeber das Spiel sogar. David Pichler versenkte die Kugel zum 2:1 (78.). Drei Minuten später fanden die Gäste noch die Chance auf den Ausgleich vor, konnten diese aber nicht nutzen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SVSF Pottschach Kirchberg 2:1.

Prunkstück von Pottschach ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 15 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der USV Raika Kirchberg am Wechsel in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Sieg zog der SVSF Pottschach am USV Kirchberg vorbei auf Platz zwei. Kirchberg fiel auf die vierte Tabellenposition. Der USV Raika Kirchberg am Wechsel verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Die Saison von Pottschach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt die Heimmannschaft beim FC St. Egyden/Steinfeld an, schon einen Tag vorher muss der USV Kirchberg seine Hausaufgaben beim SV Bad Erlach erledigen.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – USV Raika Kirchberg am Wechsel, 2:1 (0:1)

78 David Pichler 2:1

52 Henrik Kirjak 1:1

29 Johannes Gruber 0:1

Details

