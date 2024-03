Nächster Erfolg für Hochwolkersdorf bei der Union Natschbach-L.

Spielberichte

Samstag, 23. März 2024

2. Klasse Wechsel: Etwas mehr als 100 Zuschauer kamen am Freitagabend nach Loipersbach. Für Natschbach-L. gab es in der Partie gegen Hochwolkersdorf, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Pflichtgemäß strich der SC Hochwolkersdorf gegen die Union Natschbach-L. drei Zähler ein. Das enge Hinspiel hatte Hochwolkersdorf durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Das Tabellenschlusslicht schockte den Tabellenführer mit einem schnellen Treffer. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Natschbach-L. bereits in Front. Kilian Staudinger markierte in der fünften Minute die Führung. Doch all zu lange hielt dieser Schock nicht an. Die passende Antwort hatte Christian Kleinrath parat, als er in der siebten Minute zum Ausgleich traf. Gabor Varga stellte die Weichen für den SC Hochwolkersdorf auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem Strafstoß zum 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Der Tabellenführer am Ende doch der Sieger

Kleinrath schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Robert Scherz, als er das 4:1 für Hochwolkersdorf besorgte (67.). Für das 2:4 der Union Natschbach-L. zeichnete Marek Snyta verantwortlich (89.). Am Schluss gewann der SC Hochwolkersdorf mit Mühe gegen den Tabellenletzten.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Natschbach-L. klar erkennbar, sodass bereits 41 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Hochwolkersdorf gerät die Union Natschbach-L. immer weiter in die Bredouille. Natschbach-L. musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Natschbach-L. insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Wer soll den SC Hochwolkersdorf noch stoppen? Der Tabellenführer verbuchte gegen Natschbach-L. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Wechsel weiter an. Die Angriffsreihe von Hochwolkersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 37 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SC Hochwolkersdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hochwolkersdorf neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Die Union Natschbach-L. steckt nach zehn Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SC Hochwolkersdorf mit aktuell 28 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Natschbach-L. am 07.04.2024 auf den FC Mönichkirchen trifft und Hochwolkersdorf gegen den ASK Ternitz spielt.

2. Klasse Wechsel: Union Natschbach-L. – SC Hochwolkersdorf, 2:4 (1:2)

89 Marek Snyta 2:4

67 Robert Scherz 1:4

56 Christian Kleinrath 1:3

39 Gabor Varga 1:2

7 Christian Kleinrath 1:1

5 Kilian Staudinger 1:0

