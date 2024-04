Ternitz verliert knapp bei SVSF Pottschach

Spielberichte

2. Klasse Wechsel: Mit einem knappen 3:2 endete das Match vor fast 400 Zuschauern zwischen Pottschach und Ternitz an diesem 16. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für den SVSF Pottschach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem ASK Ternitz ein 2:1-Sieger feststand.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Caner Degirmenci sein Team in der zehnten Minute. Den Freudenjubel von Ternitz machte Kevin Varga zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (11.). Doch noch vor der Pause fiel der nächste Treffer. Lukas Hapal nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Der ASK Ternitz nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Blazanovic trifft zum Heimsieg

In der 54. Minute war Varga mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Der Treffer von Fabio Blazanovic zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Pottschach im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (89.). Am Ende verbuchte der SVSF Pottschach gegen Ternitz einen Sieg.

Pottschach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Mit dem Sieg baute der SVSF Pottschach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Heimmannschaft neun Siege, ein Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Der ASK Ternitz machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sieben. Ternitz schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 40 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Ternitz momentan auf dem Konto.

Der Motor von Ternitz stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Pottschach, wo man insgesamt 28 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt der SVSF Pottschach beim SV Grünbach an, während der ASK Ternitz einen Tag später den FC St. Egyden/Steinfeld empfängt.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – ASK Ternitz, 3:2 (1:2)

89 Fabio Blazanovic 3:2

54 Kevin Varga 2:2

38 Lukas Hapal 1:2

11 Kevin Varga 1:1

10 Caner Degirmenci 0:1

