Erlacher Triumph: Kantersieg gegen FC St. Egyden/Steinfeld

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:30

Im Rahmen der 19. Runde der 2. Klasse Wechsel standen sich der SV Bad Erlach und der FC St. Egyden/Steinfeld gegenüber. Die Begegnung versprach Spannung, doch was die Zuschauer im Stadion des SV Bad Erlach erlebten, war eine wahre Machtdemonstration der Heimmannschaft. Von Anfang an dominierte der Sportverein Bad Erlach das Spiel und erzielte einen beeindruckenden 5:1 Heimsieg.

Frühe Führung und klare Dominanz

Bereits in der 1. Minute des Spiels, direkt nach dem Anpfiff, machte der SV Bad Erlach deutlich, dass sie das Feld beherrschen wollten. Die Erlacher übernahmen schnell die Kontrolle über das Spiel und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Dieser Druck führte bereits in der 26. Minute zum ersten Tor: Mark Simon, der eine herausragende Leistung zeigte, traf zum 1:0 und brachte den Sportverein Bad Erlach in Führung.

Erlach überlegen.... Christian Swoboda, Ticker-Reporter

Der FC St. Egyden/Steinfeld konnte kaum eine Antwort finden und wurde in der 37. Minute erneut kalt erwischt. Alexander Kriegler erhöhte nach einer exzellenten Vorlage von Röcher auf 2:0, was die Dominanz der Erlacher in der ersten Hälfte unterstrich. Bis zur Pause schaffte es St. Egyden nicht, signifikant in das Spiel einzugreifen, und die Erlacher gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit.

Fazit der ersten Hälfte.... 3 Chance 2 Tore... Sankt Egyden (noch) harmlos... Christian Swoboda, Ticker-Reporter

Dynamik nach der Pause und fulminanter Abschluss

Zu Beginn der zweiten Hälfte schien der FC St. Egyden/Steinfeld neue Kräfte zu mobilisieren. In der 52. Minute überraschten sie die Erlacher Defensive, und Mark Buchner erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1. Doch die Hoffnung der Gäste auf eine Wende war nur von kurzer Dauer.

Spiel jetzt ausgeglichen. Christian Swoboda, Ticker-Reporter

Der SV Bad Erlach ließ sich nicht beirren und setzte seine Angriffsbemühungen fort. In der 64. Minute stand das Spiel kurzzeitig ausgeglichen, aber die Erlacher schafften es, ihre Überlegenheit erneut unter Beweis zu stellen. Mark Simon, bereits Torschütze, setzte in der 84. Minute mit einem spektakulären Fallrückzieher nach einer Vorlage von Röcher das Spiel auf 3:1. Nur fünf Minuten später erhöhte Filip Alilovic per Kopfball zum 4:1, und das Spiel schien entschieden. Als wäre das nicht genug, krönte Enis Zilbijari in der 90. Minute mit seinem Tor zum 5:1 den überzeugenden Auftritt der Erlacher. Er war gerade ins Spiel gekommen und markierte mit einem präzisen Schuss das letzte Tor des Spiels.

5:1 Heimsieg...... Auch in der Höhe verdient.... Christian Swoboda, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit einem überwältigenden 5:1-Sieg für den SV Bad Erlach. Diese Partie zeigte nicht nur die offensive Stärke der Erlacher, sondern auch ihre Fähigkeit, nach einem Gegentor ruhig zu bleiben und das Spielgeschehen weiterhin zu kontrollieren. Ein wahrlich verdienter Sieg in der Höhe, der die Fans des SV Bad Erlach zufriedenstellte und ihre Hoffnungen für die restliche Saison nährte.

2. Klasse Wechsel: Bad Erlach : St. Egyden/Stfd. - 5:1 (2:0)

91 Enis Zilbijari 5:1

89 Filip Alilovic 4:1

84 Mark Simon 3:1

52 Mark Buchner 2:1

37 Alexander Kriegler 2:0

26 Mark Simon 1:0

