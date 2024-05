Heimsieg: SVSF Pottschach dominiert gegen USC Krumbach

Spielberichte

Im Rahmen der 20. Runde der 2. Klasse Wechsel (NÖ) setzte sich der SVSF Pottschach mit einem überzeugenden 4:2 Heimsieg gegen den USC Krumbach durch. Nachdem die Heimischen in der Phase vor und nach der Pause aufgeigten, zeigten die Gäste Charakter und betrieben immerhin noch Ergebniskosmetik.

Starke erste Halbzeit der Heimmannschaft

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Anpfiff in Pottschach ertönte. Die Heimmannschaft übernahm schnell die Kontrolle über das Spiel und setzte die Gäste unter Druck. Der erste Durchbruch für die Pottschacher erfolgte in der 40. Minute, als Fabio Blazanovic den Ball im Netz der Krumbacher versenkte und damit das 1:0 erzielte. Dieser Treffer gab der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen und sie beendeten die erste Halbzeit mit einer knappen, aber verdienten Führung.

Ein Torreigen in der zweiten Hälfte

Kurz nach dem Wiederanpfiff baute der SVSF Pottschach seine Führung aus. In der 49. Minute traf Kilian Posch und nur eine Minute später erzielte Manuel Walk das 3:0, was die Heimmannschaft in eine sehr komfortable Position brachte. Die Pottschacher zeigten weiterhin eine starke Leistung und in der 66. Minute schoss David Rosenbichler das 4:0.

Der USC Krumbach zeigte jedoch Charakter und gab sich nicht geschlagen. In der 72. Minute gelang es Christoph Riegler, den Ehrentreffer zum 4:1 zu erzielen. Dieses Tor belebte die Krumbacher, und sie kämpften weiter um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 87. Minute belohnt, als sie das zweite Tor erzielten und den Spielstand auf 4:2 verkürzten. Trotz ihrer späten Tore reichte die Zeit nicht aus, um das Spiel zu drehen, und der SVSF Pottschach sicherte sich den Sieg.

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:2 Sieg für den SVSF Pottschach, der mit dieser Leistung einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellte. Die Pottschacher demonstrierten ihre offensive Durchschlagskraft und verteidigten effektiv, wenn es darauf ankam. Der USC Krumbach zeigte in den Schlussminuten zwar eine bemerkenswerte Kampfbereitschaft, konnte jedoch den frühen Rückstand nicht mehr aufholen.

