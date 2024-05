Dramatisches Lokalderby endet mit knappem Sieg für den FC St. Egyden/Steinfeld

Spielberichte

In einem spannenden Match der 20. Runde in der 2. Klasse Wechsel gelang es dem FC St. Egyden/Steinfeld, in einer dramatischen Begegnung mit 3:2 gegen ATSV Puchberg zu siegen. Gellert Ivancsics stellte seine herausragenden Fähigkeiten unter Beweis, indem er drei Tore für sein Team erzielte, während die Puchberger bis zur letzten Minute kämpften, aber letztendlich unterlagen.

Früher Vorsprung und rasche Antwort

Der FC St. Egyden/Stfd. legte einen Blitzstart hin, als Gellert Ivancsics bereits in der 3. Minute das erste Tor schoss und sein Team in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn ATSV Puchberg reagierte schnell. In der 15. Minute sorgte Fabian Scherleitner für den Ausgleich und brachte die Spannung zurück ins Spiel. Beide Teams zeigten eine aggressive, aber faire Spielweise, die die Zuschauer bis zur nächsten entscheidenden Szene mitfiebern ließ.

In der 26. Minute war es erneut Gellert Ivancsics, der für den FC St. Egyden/Stfd. erfolgreich war. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team wieder in Führung. Dieses Tor demonstrierte seine herausragende Form an diesem Tag und ließ die Heimfans jubeln. Die erste Hälfte endete mit einem knappen Vorsprung für den Fußballclub St. Egyden/Stfd., der das Spiel bis dahin dominierte.

Zweite Halbzeit: Entscheidende Tore und Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann ohne Veränderungen in den Spielstrategien beider Teams, wobei der FC St. Egyden/Stfd. weiterhin auf Angriff setzte. Ihre Bemühungen wurden in der 55. Minute erneut belohnt, als Gellert Ivancsics seinen Hattrick vollendete und das 3:1 erzielte. Dieses Tor schien eine Vorentscheidung zu sein, doch die Puchberger gaben sich nicht geschlagen.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in den letzten Minuten des Spiels. ATSV Puchberg kämpfte verzweifelt um den Anschluss und wurde schließlich belohnt. In der 90. Minute erzielte Stefan Kalusa das 3:2, was die letzten Minuten zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit machte. Trotz des späten Tors und weiterer Bemühungen konnte ATSV Puchberg den Ausgleich nicht mehr erzielen. Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für den FC St. Egyden/Stfd., während die Puchberger trotz einer starken Leistung leer ausgingen.

Der dramatische Sieg unterstreicht die Stärke und Entschlossenheit des FC St. Egyden/Stfd. in dieser Saison, während ATSV Puchberg bewies, dass sie bis zum letzten Pfiff kämpfen können. Mit diesem Ergebnis setzt sich der FC St. Egyden/Stfd. weiter in der oberen Tabellenhälfte fest, während ATSV Puchberg auf Wiedergutmachung in den kommenden Spielen hoffen wird.

2. Klasse Wechsel: St. Egyden/Stfd. : Puchberg - 3:2 (2:1)

94 Stefan Kalusa 3:2

55 Gellert Ivancsics 3:1

26 Gellert Ivancsics 2:1

15 Fabian Scherleitner 1:1

3 Gellert Ivancsics 1:0

