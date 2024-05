SC Hochwolkersdorf dreht Spiel gegen FC Mönichkirchen

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:12

Ein aufregendes Fußballspiel fand im Rahmen der 20. Runde der 2. Klasse Wechsel statt, bei dem der SC Hochwolkersdorf einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den FC Mönichkirchen erzielte. Trotz eines frühen Rückstands zeigte Howodo eine beeindruckende Kehrtwende und sicherte sich die drei Punkte mit einer starken zweiten Halbzeit.

Früher Vorsprung für die Mönichkirchner

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für die Heimmannschaft. Martin Kis brachte den FC Mönichkirchen in der 11. Minute in Führung, was die Fans der Mönichkirchner zum Jubeln brachte. Sein gut platzierter Schuss ließ dem Torhüter von Howodo keine Chance und setzte somit ein frühes Zeichen im Spiel. Die ersten Minuten waren geprägt von einem aggressiven Angriffsspiel des Fußballclubs Mönichkirchen, das zunächst zu dominieren schien.

Howodo dreht das Spiel vor der Halbzeitpause

Doch der SC Hochwolkersdorf ließ sich nicht unterkriegen. Balazs Laki glich in der 33. Minute aus, indem er eine Schwäche in der Abwehr der Mönichkirchner ausnutzte und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Dieses Tor gab Howodo neues Leben und sie begannen, das Spielgeschehen mehr und mehr zu kontrollieren. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, drehte Thomas Pürrer das Spiel komplett, als er mit einem kraftvollen Kopfball das 1:2 erzielte. Mit diesem Tor ging Howodo mit einem psychologischen Vorteil in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte des Spiels begann ähnlich energisch wie die erste. Der FC Mönichkirchen bemühte sich, das Blatt zu wenden, aber die Verteidigung von Howodo stand stabil. In der 58. Minute erweiterte Michael Riegler den Vorsprung für den SC Hochwolkersdorf auf 1:3, nachdem er einen perfekt getimten Pass in den Lauf gespielt bekam und diesen souverän verwandelte. Dieses Tor stärkte die Position von Howodo weiter und setzte die Heimmannschaft unter Druck.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 65. Minute, als Ali Ibrahim Ölmez das 1:4 für Howodo markierte. Mit einem schnellen Vorstoß und einem präzisen Abschluss ließ er dem Torwart des FC Mönichkirchen keine Chance und besiegelte damit den Ausgang des Spiels.

Der FC Mönichkirchen versuchte in den verbleibenden Minuten noch, das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden, doch die Defensivarbeit von Howodo hielt stand. Das Spiel endete mit einem 1:4, und der SC Hochwolkersdorf konnte einen beeindruckenden Sieg feiern.

Der Sieg von Howodo zeigt einmal mehr, wie schnell sich das Blatt im Fußball wenden kann und wie wichtig Ausdauer und Teamgeist sind, um auch aus schwierigen Situationen als Sieger hervorzugehen. Der FC Mönichkirchen, obwohl stark gestartet, muss aus dieser Niederlage lernen und sich auf die nächsten Spiele vorbereiten.

2. Klasse Wechsel: Mönichkirchen : Hochwolkersdorf - 1:4 (1:2)

65 Ali Ibrahim Ölmez 1:4

58 Michael Riegler 1:3

44 Thomas Pürrer 1:2

33 Balazs Laki 1:1

11 Martin Kis 1:0

