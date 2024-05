Spektakuläre Wende: USV Kirchberg siegt mit Last-Minute-Toren gegen ASK Ternitz

Spielberichte

Im Zuge der 20. Runde in 2. Klasse Wechsel (NÖ) gelang es dem USV Kirchberg, in einem aufreibenden Match gegen den ASK Ternitz mit einem Endstand von 3:2 die Oberhand zu behalten. Das Spiel hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem und endete mit einer spektakulären Wende durch zwei Tore kurz vor Schluss.

Anfängliche Dominanz und Führung für Kirchberg

Die Kirchberger starteten ambitioniert in die Partie und konnten in der 24. Minute durch Josef Rennhofer in Führung gehen. Rennhofer nutzte eine der vielen Chancen, die Kirchberg in den ersten Minuten hatte, und brachte seine Mannschaft verdient mit 1:0 in Front. Dieser frühe Treffer spiegelte die offensive Ausrichtung des Union Sportverein Kirchberg/Wechsel wider, die von Beginn an Druck machten und den ASK Ternitz in die Defensive zwangen.

Trotz des Rückstands fand der ASK Ternitz in die Partie zurück und konnte noch vor der Halbzeit ausgleichen. In der 32. Minute war es Christoph Ungersbäck, der den Ball für Ternitz zum 1:1 im Netz unterbrachte. Dieser Ausgleich war ein wichtiger Moment für die Gäste, die nun mit neuem Selbstvertrauen in die zweite Halbzeit starteten.

Rassige zweite Halbzeit mit dramatischer Schlussphase

Nach der Pause erhöhte Ternitz den Druck und konnte in der 49. Minute erneut durch Christoph Ungersbäck in Führung gehen. Dieses Tor zum 1:2 schien die Spielrichtung zu Gunsten der Ternitzer zu lenken. Marco Blümel von Ternitz sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte und seine Mannschaft musste in Unterzahl agieren.

Der USV Kirchberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte vehement um den Ausgleich. Diese Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Josef Rennhofer einen Treffer aus 20 Metern erzielte und das Spiel auf 2:2 stellte. Kurz darauf, in der gleichen Minute, gelang es Valentin Müller, das entscheidende Tor zum 3:2 zu erzielen. Diese beiden schnellen Treffer ließen die Tribüne der Kirchberger in Jubel ausbrechen und sorgten für eine ausgelassene Stimmung bis zum Abpfiff nach langer Nachspielzeit.

Das Match endete mit einem hart erkämpften Sieg für die Kirchberger, die es geschafft haben, das Spiel in den letzten Minuten zu drehen und drei wichtige Punkte auf ihrem Konto zu verbuchen. Die Ternitzer, die trotz Unterzahl eine starke Leistung zeigten, mussten sich geschlagen geben und mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter forza1899 erstellt.

