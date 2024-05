SV Grünbach feiert bei Schlusslicht 7:0-Kantersieg

Spielberichte

Der SV Grünbach hat in der 20. Runde der 2. Klasse Wechsel einen eindrucksvollen 7:0-Auswärtssieg gegen den USV Natschbach-Loipersbach eingefahren. Die Gäste aus den Bergen, die als einziges Team der Liga im Frühjahr noch ungeschlagen sind, zeigten eine überragende Leistung und ließen dem Schlusslicht kaum eine Chance.

Gäste stellen Weichen früh auf Sieg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 6. Minute brachte Patrik Gajan Grünbach in Führung. Ein schneller Angriff über die rechte Seite führte zu einem präzisen Abschluss von Gajan, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz unterzubringen.

Nur sieben Minuten später folgte das 0:2. Ein Eigentor von Harald Stellwag nach einer scharfen Ecke, welche Armin Ungerböck nicht klären konnte, bescherte den Gästen den nächsten Treffer. In der 28. Minute sah sich der Trainer der Natschbacher, Benjamin Landl, gezwungen, Ungerböck vom Feld zu nehmen und durch Johannes Ziehaus zu ersetzen. Kurz vor der Halbzeit erhöhte erneut Gajan nach einem Querschläger im Strafraum auf 0:3. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Grünbach legt vier Tore nach

Die zweite Halbzeit begann mit einer kurzen Drangphase der Natschbacher, die jedoch jäh gestoppt wurde. In der 54. Minute unterlief der Heimmannschaft ein weiterer Fehler. Ein eneutes Eigentor von Stellwag nach einem scharfen Schuss besiegelte das 0:4 und nahm den Heimischen, die eigentlich gut aus der Kabine kamen, endgültig den Wind aus den Segeln.

In der 56. Minute versuchte der Coach der Hausherren mit zwei Wechseln, darunter der ins Spiel gebrachte Kilian Temmel, neue Impulse zu setzen. Doch auch diese Maßnahmen blieben erfolglos. Nur zehn Minuten später schoss Matyas Bita das fünfte Tor für Grünbach. Der Torregen setzte sich fort: Adnan Yoruk machte in der 69. Minute das halbe Dutzend voll. Die Natschbacher Defensive hatte dem druckvollen Spiel der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen.

In der Schlussphase gab es noch einige Wechsel auf beiden Seiten, doch das änderte nichts am dominanten Auftritt der Grünbacher. Kurz vor dem Abpfiff setzte Gajan mit seinem dritten Treffer in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 0:7.

2. Klasse Wechsel: Natschbach-L. : Grünbach - 0:7 (0:3)

86 Patrik Gajan 0:7

69 Adnan Yoruk 0:6

66 Matyas Bita 0:5

54 Eigentor durch Harald Stellwag 0:4

44 Patrik Gajan 0:3

13 Eigentor durch Harald Stellwag 0:2

6 Patrik Gajan 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christian Stellwag erstellt.

