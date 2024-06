Der SV Grünbach fegt den ASK Ternitz mit einem deutlichen 6:0 vom Platz

Spielberichte

Der SV Grünbach hat in der 21. Runde der 2. Klasse Wechsel ein beeindruckendes 6:0 gegen den ASK Ternitz gefeiert. Schon zur Halbzeit führte der Sportverein Grünbach mit 4:0 und ließ seinen Gegnern keinerlei Chancen. In einer Partie, die von Anfang bis Ende von den Grünbachern dominiert wurde, konnte besonders Patrik Gajan mit zwei Treffern glänzen. ASK Ternitz fand nie wirklich ins Spiel und musste sich schließlich klar geschlagen geben.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann um 19:30 Uhr, und schon nach zehn Minuten konnte der SV Grünbach den ersten Treffer verbuchen. Friedrich Hauke traf per Kopf zum 1:0 und brachte damit sein Team früh in Führung (10. Minute).

Klarer Elfmeter für Grünbach nicht gegeben (24.). Maxl Rapid, Ticker-Reporter

Nur 16 Minuten später erhöhte Patrik Gajan auf 2:0. Sein Schuss wurde zwar abgefälscht, aber war letztendlich unhaltbar für den Torwart der Ternitzer (26. Minute).

Die Ternitzer konnten in dieser Partie bislang keinerlei Akzente setzen, und die Grünbacher nutzten diese Schwäche weiter aus. Viktor Matyi war der nächste auf der Liste der Torschützen und traf in der 27. Minute zum 3:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Matyas Bita auf 4:0 (38. Minute), was eine hochverdiente Pausenführung für den SV Grünbach bedeutete.

Hochverdiente Pausenführung der Grünbacher. Maxl Rapid, Ticker-Reporter

Klare Überlegenheit auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam ASK Ternitz zwar etwas stärker aus der Kabine, doch der Torwart des Sportvereins Grünbach konnte einen schönen Schuss der Ternitzer sensationell parieren (46. Minute). Jedoch blieb der Torerfolg für die Ternitzer aus. Der SV Grünbach blieb weiterhin dominant, obwohl Patrik Gajan in der 48. Minute eine klare Chance vergab.

Elfmeter verschossen (48.). Maxl Rapid, Ticker-Reporter

Nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, machte sein Bruder Peter Gajan den Fehlversuch wett und erzielte das 5:0.

ASK Ternitz schaffte es auch in der Schlussphase nicht, nennenswerte Chancen herauszuspielen. In der 72. Minute wurde ein Abseitstor des SV Grünbach nicht anerkannt, doch das beeindruckte die Gastgeber wenig. In der 82. Minute setzte Patrik Gajan den Schlusspunkt und erzielte sein zweites Tor des Abends zum 6:0. Ein großartiger Abend für den SV Grünbach und insbesondere für die Brüder Gajan, die maßgeblich zum klaren Sieg beigetragen haben.

Mit diesem überzeugenden Sieg bleibt der SV Grünbach in der 2. Klasse Wechsel weiterhin auf Kurs und festigt seine Position. ASK Ternitz hingegen muss die Niederlage verdauen und versuchen, in den kommenden Spielen wieder in die Spur zu finden.

2. Klasse Wechsel: Grünbach : Ternitz - 6:0 (4:0)

82 Patrik Gajan 6:0

53 Peter Gajan 5:0

38 Matyas Bita 4:0

27 Viktor Matyi 3:0

26 Patrik Gajan 2:0

10 Friedrich Hauke 1:0

