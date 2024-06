Packendes Unentschieden zwischen ATSV Puchberg und USC Hochneukirchen

Spielberichte

Samstag, 01. Juni 2024

Ein spannendes und torreiches Spiel endete mit einem 4:4-Unentschieden zwischen ATSV Puchberg und USC Hochneukirchen. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und sorgten für ein aufregendes Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Besonders Geza Garda vom ATSV Puchberg und Max Parrer von Hochneukirchen glänzten mit ihren Toren und sicherten ihren Teams jeweils einen Punkt. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Höhepunkte, in der sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte.

Erste Halbzeit: Ein Torfestival

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für Hochneukirchen in der 13. Minute. Marco Pöheim erhielt einen präzisen Lochpass und schob den Ball gekonnt am Torwart vorbei ins Netz. Der ATSV Puchberg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und nur wenige Minuten später, in der 31. Minute, gelang es Manuel Osterbauer, die Führung für die Gäste auf 2:0 auszubauen. Er verwandelte eine Flanke von der rechten Seite präzise neben der Stange im Tor.

Die Puchberger zeigten jedoch Kampfgeist und kamen in der 33. Minute durch Geza Garda zurück ins Spiel. Ein Freistoß seitlich vom Sechzehner führte zu einem Durcheinander im Strafraum, bei dem Garda am schnellsten reagierte und den Ball im Tor unterbrachte. Kurz darauf, in der 36. Minute, war es erneut Garda, der den Ball nach einem abgefälschten Schuss vor die Füße bekam und zum 2:2-Ausgleich einschoss.

Zweite Halbzeit: Dramatik bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit setzte die Torflut fort. In der 50. Minute brachte Barna Harsanyi die Gäste erneut in Führung, indem er den Ball nach einem schönen Kombinationsspiel wuchtig im langen Eck unterbrachte. Doch der ATSV Puchberg ließ sich nicht entmutigen. In der 56. Minute war es wieder Geza Garda, der nach einem schnellen Pass in die Spitze den Ball gezielt im 1-gegen-1 in den Winkel schlenzte und den Ausgleich zum 3:3 erzielte.

Der Heimgoalie mit einer Glanzparade bei einem direkten Freistoß! Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Das Spiel blieb weiterhin spannend und die Heimfans konnten in der 78. Minute aufatmen, als der Puchberger Torwart eine Glanzparade bei einem direkten Freistoß zeigte und seine Mannschaft im Spiel hielt. Die Spannung stieg weiter, als Geza Garda in der 86. Minute seinen vierten Treffer des Tages erzielte. Nach einem langen Ausschuss, der verlängert und abgefälscht wurde, fand der Ball erneut den Weg zu Garda, der alleine auf den Torwart zulief und ins kurze Eck einschoss. Die Puchberger führten nun mit 4:3.

In den letzten Minuten des Spiels setzten die Hochneukirchner alles daran, noch den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute gelang es Max Parrer, einen Freistoß direkt und flach in die Tormannecke zu versenken und somit das 4:4 zu erzielen. Trotz einer spannenden Nachspielzeit von zwei Minuten blieb es bei diesem Ergebnis und das Spiel endete mit einem verdienten Unentschieden.

Insgesamt bot die Partie zwischen dem ATSV Puchberg und Hochneukirchen den Fans alles, was das Fußballherz begehrt: viele Tore, spannende Wendungen und individuelle Glanzleistungen. Beide Teams können mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich am Ende die Punkte teilen mussten.

2. Klasse Wechsel: Puchberg : Hochneukirchen - 4:4 (2:2)

93 Max Parrer 4:4

86 Geza Garda 4:3

56 Geza Garda 3:3

50 Barna Harsanyi 2:3

36 Geza Garda 2:2

33 Geza Garda 1:2

31 Manuel Osterbauer 0:2

13 Marco Pöheim 0:1

