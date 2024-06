Titelentscheidung vertagt! SVSF Pottschach triumphiert im Schlager in Hochwolkersdorf

Spielberichte

Im Spitzenspiel der 2. Klasse Wechsel zwischen dem SC Hochwolkersdorf und dem SVSF Pottschach setzten sich die Gäste aus Pottschach mit einem 1:3-Sieg durch. Das Match bot zahlreiche Chancen auf beiden Seiten und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Der SC Hochwolkersdorf, der als Tabellenführer ins Spiel ging, verpasste die Chance, den Meistertitel heute schon vor heimischer Kulisse zu feiern. Mit diesem Sieg bleibt der Kampf um die Meisterschaft bis zur letzten Runde spannend - das Heim-Team liegt vor dem "Grande Finale" noch einen Zähler vor Pottschach.

Frühe Führung für den Gast - Ausgleich kurz vor der Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Bereits in der 4. Minute setzte Gabor Varga den ersten Akzent für die Gastgeber, doch sein Freistoß verfehlte das Ziel. Wenige Minuten später waren auch die Gäste aus Pottschach das erste Mal gefährlich, als Philipp Egger aus der Strafraumgrenze abzog, doch der Keeper der Heimischen konnte parieren.

Die erste wirklich gefährliche Aktion der Pottschacher führte auch prompt zum ersten Tor des Spiels. In der 14. Minute erzielte Kilian Posch das 0:1 für die Gäste. Nach einem Ball von der Seite kam Posch aus kurzer Distanz zum Schuss und traf die Latte, von der der Ball ins Tor sprang.

Der SC Hochwolkersdorf ließ sich jedoch nicht beeindrucken und suchte sofort nach dem Ausgleich. In der 26. Minute versuchte es Balazs Laki mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, doch der Ball ging über das Tor. Schließlich gelang es den Hausherren in der 39. Minute, den Ausgleich zu erzielen. Balazs Laki verwertete einen Querpass und schob den Ball links unten ins Tor ein.

Pottschach setzt sich in Hälfte zwei durch

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert zurück aufs Feld. Bereits in der 49. Minute brachte eine schnelle Aktion der Gäste das nächste Tor. Nach einer Flanke von links kam Philipp Egger frei zum Schuss und verwandelte zum 1:2.

Der SC Hochwolkersdorf bemühte sich um den erneuten Ausgleich und hatte in der 58. Minute eine große Chance durch Balazs Laki. Im 1-gegen-1 mit dem Gäste-Keeper zog er ab, scheiterte jedoch am gut parierenden Torhüter. Auch in der 70. Minute versuchte es Laki erneut, doch sein Schuss verfehlte das rechte Eck knapp.

Weitere Gelegenheiten ergaben sich für die Heimischen, unter anderem in der 73. Minute, als Lukas Kögler eine Ecke per Kopf über das Tor setzte. In der 80. Minute vergab Laki eine weitere Riesenchance, als er allein auf den Torwart zulief, jedoch die Möglichkeit nicht nutzen konnte.

In der 85. Minute sorgte Fabio Blazanovic für die Entscheidung. Nach einem Einwurf kam der Ball zum zuvor eingewechselten Spieler, der innerhalb des Fünfmeterraums abzog und zum 1:3-Endstand traf. Damit war das Spiel praktisch entschieden.

Die letzte Aktion des Spiels blieb den Pottschachern vorbehalten, die den Sieg souverän über die Zeit brachten. Mit diesem wichtigen Auswärtssieg halten die Pottschacher ihre Meisterschaftsambitionen am Leben und setzten den SC Hochwolkersdorf weiter unter Druck. Das Duell um den Titel wird somit in der letzten Runde entschieden.

