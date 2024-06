ATSV Puchberg siegt knapp gegen Union Natschbach-L. mit 3:2

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:04

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Wechsel setzte sich ATSV Puchberg knapp mit 3:2 gegen Union Natschbach-L. durch. Die Puchberger gingen bereits in der ersten Halbzeit mit drei Treffern in Führung, während Natschbach-L. erst spät aufwachte und fast noch den Ausgleich erzielte. Es war ein Spiel voller Dramatik, in dem die Natschbacher letztlich das Nachsehen hatten.

Blitzstart der Puchberger

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als ATSV Puchberg schon früh in Führung ging. Bereits in der 14. Minute nutzte Adam Szöke einen Tormannfehler der Natschbacher eiskalt aus und markierte das 0:1. Dieser frühe Rückstand schockte die Heim-Mannschaft, die nur schwer ins Spiel fand.

Der nächste Rückschlag für Natschbach-L. folgte nur wenige Minuten später. In der 21. Minute war es wieder ein grober Fehler des Torwarts, der den Gästen das 0:2 bescherte. Geza Garda war zur Stelle und nutzte die Unachtsamkeit eiskalt aus. Puchberg war nun klar tonangebend und dominierte das Spielgeschehen.

Beinahe der Anschlusstreffer - Kilian Staudinger aus 20 Metern knapp übers Tor. Christian Stellwag, Ticker-Reporter

Die Natschbacher versuchten nun, sich zu stabilisieren und kamen in der 24. Minute fast zum Anschlusstreffer, als Kilian Staudinger aus 20 Metern knapp über das Tor schoss. Doch es sollte anders kommen: In der 35. Minute war es wieder Geza Garda, der nach einem Corner zum 0:3 einnetzte. Die erste Halbzeit endete somit mit einer komfortablen Führung für ATSV Puchberg.

Puchberg mit Lattenschuss (42.)! Christian Stellwag, Ticker-Reporter

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause präsentierte sich Union Natschbach-L. wie ausgewechselt. Die Heim-Mannschaft drängte auf den Anschlusstreffer und wurde in der 51. Minute belohnt. Nach einem Eckball war Kilian Staudinger zur Stelle und markierte das 1:3. Nun keimte wieder Hoffnung bei den Natschbachern auf.

In der 53. Minute hatte Raphael Puhr beinahe das 2:3 auf dem Fuß, doch es sollte noch nicht sein. Dennoch blieb die Mannschaft dran und kämpfte unermüdlich weiter. In der 71. Minute setzte Puhr erneut ein Ausrufezeichen mit einem tollen Solo, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Die Spannung stieg weiter, als in der 80. Minute Thomas Ungerhofer mit einem wunderschönen Tor zum 2:3 traf. Natschbach-L. war nun drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit waren ein regelrechter Sturmlauf der Heim-Mannschaft.

Der USV drängt auf den Ausgleich - lang ist nicht mehr zu gehen. Christian Stellwag, Ticker-Reporter

In der 87. Minute drängten die Natschbacher vehement auf den Ausgleich, doch das Glück war an diesem Tag nicht auf ihrer Seite.

In der Nachspielzeit gab es dann noch Aufregung um den Schiedsrichter, der das Spiel trotz angezeigter längerer Nachspielzeit in der 95. Minute abpfiff, was für Unmut bei den Fans und Spielern der Natschbacher sorgte. Am Ende blieb es beim knappen 2:3 für ATSV Puchberg, die damit drei wichtige Punkte auswärts einfahren konnten.

Ein dramatisches Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit viel Spannung bot, endete somit mit einem glücklichen Sieg für die Gäste.

2. Klasse Wechsel: Natschbach-L. : Puchberg - 2:3 (0:3)

80 Thomas Ungerhofer 2:3

51 Kilian Staudinger 1:3

35 Geza Garda 0:3

21 Geza Garda 0:2

14 Adam Szöke 0:1

