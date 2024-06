USC Hochneukirchen besiegt USC Krumbach nach spannender zweiter Halbzeit mit 4:1

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:41

Im Derby der 22. Runde der 2. Klasse Wechsel setzte sich der Union Sportclub Hochneukirchen gegen den Union Sportclub Krumbach mit 4:1 durch. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit und einem Rückstand zu Beginn der zweiten Hälfte, drehte Hochneukirchen das Spiel trotz Unterzahl und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg. Besonders bemerkenswert war die Leistung der Hochneukirchner, die nach einer Gelb-Roten Karte für Bernhard Pfeffer aufwachten und das Spiel dominiert haben.

Vorsichtige erste Halbzeit

Das Spiel begann verhalten, beide Mannschaften konzentrierten sich zunächst auf eine solide Defensive. Bereits in der 10. Minute hatten die Hochneukirchner die erste nennenswerte Chance, als ein Freistoß aus aussichtsreicher Position vom Torwart des USC Krumbach pariert wurde. Trotz einiger Halbchancen auf beiden Seiten, blieb die erste Hälfte torlos. Krumbach verzeichnete in der 27. Minute eine gute Gelegenheit, als ein Spieler nach einem Freistoß knapp am Pfosten vorbeischoss. Auf der anderen Seite hatte Hochneukirchen nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Gäste eine vielversprechende Möglichkeit, doch der letzte Verteidiger klärte vor der Linie.

Auf beiden Seiten sind Aktionen im gefährlichen Bereich mangelware, beide versuchen hinten kompakt zu stehen und der Offensivmannschaft fehlen großteils die Ideen. Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Spannende zweite Halbzeit und Hochneukirchens Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute erzielte Zsolt Székely das 1:0 für Krumbach, nachdem die Heimmannschaft den Ball im Aufbauspiel verstolpert hatte. Doch nur zwei Minuten später wurde Hochneukirchen durch eine Gelb-Rote Karte für Bernhard Pfeffer geschwächt.

Die Heimmannschaft drückt trotz der Unterzahl auf den Ausgleich! Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Trotz Unterzahl drängte Hochneukirchen auf den Ausgleich, der in der 56. Minute gelang. Manuel Osterbauer köpfte nach einem gut angetragenen Eckball zum 1:1 ein.

Hochneukirchen dominierte nun das Spielgeschehen und erspielte sich mehrere Chancen. In der 63. Minute trafen sie nach einem Kopfball die Latte, und in der 66. Minute hatte die Mannschaft erneut eine gute Gelegenheit. Schließlich erzielte Leonard Schröder in der 68. Minute das 2:1 für Hochneukirchen, erneut per Kopfball nach einem Freistoß.

Wieder eine Doppelchance für Hochneukirchen nach einem Corner, doch der Gästegoalie macht sich erneut breit und wird 2 mal angeschossen. Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Manuel Osterbauer erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, wiederum nach einem Kopfball.

USC Krumbach hatte Schwierigkeiten, sich von diesen Gegentoren zu erholen, und auch der Torwart der Gäste konnte trotz mehrerer guter Paraden nichts gegen die Angriffe der Hochneukirchner ausrichten. In der Schlussphase zeigte Marco Reithofer seine Klasse und erzielte in der 90+1. Minute das 4:1, indem er den Ball nach einer Ecke ins lange Kreuzeck schlenzte.

Mit diesem verdienten Derbysieg sichert sich der Union Sportclub Hochneukirchen drei wichtige Punkte und verbessert seine Position in der Tabelle. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten und der Unterzahl zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Moral und Kampfgeist, was letztlich den klaren Sieg ermöglichte. Die Gäste aus Krumbach mussten sich geschlagen geben und verbleiben auf den unteren Rängen der Tabelle.

Das Spiel endete nach 97 Minuten mit einem klaren 4:1 für die Hochneukirchner, die somit einen positiven Saisonabschluss feiern können.

2. Klasse Wechsel: Hochneukirchen : Krumbach - 4:1 (0:0)

91 Marco Reithofer 4:1

81 Manuel Osterbauer 3:1

68 Leonard Schröder 2:1

56 Manuel Osterbauer 1:1

46 Zsolt Székely 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.