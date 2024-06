SV Grünbach triumphiert über USV Kirchberg: Ein deutliches 4:1

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:43

Der SV Grünbach setzte sich in der 22. Runde der 2. Klasse Wechsel souverän gegen den USV Kirchberg durch und feierte einen überzeugenden 4:1-Heimsieg. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Grünbacher das Spielgeschehen, was sich auch im Halbzeitstand von 3:1 widerspiegelte. Besonders Matyas Bita und Viktor Matyi glänzten als Torschützen für den Sportverein Grünbach.

Frühe Führung und ein Platzverweis prägen die erste Halbzeit

Schon in der ersten Minute wurde die Begegnung zwischen dem SV Grünbach und dem USV Kirchberg angepfiffen, und von Beginn an zeigte der Sportverein Grünbach seine Ambitionen. In der 16. Minute konnte Viktor Matyi den Ball ins Netz befördern und erzielte somit das erste Tor des Spiels. Nur drei Minuten später, in der 19. Minute, war es erneut Matyas Bita, der für die Grünbacher traf und die Führung auf 2:0 ausbaute. Der SV Grünbach dominierte weiterhin das Spiel, während die Kirchberger Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

In der 21. Minute gab es einen herben Rückschlag für den USV Kirchberg: Andreas Strobl sah nach einem Foulspiel die Rote Karte, was die Gäste zusätzlich schwächte. Trotz der numerischen Überlegenheit machten die Grünbacher weiter Druck und belohnten sich in der 32. Minute mit einem weiteren Tor durch Matyas Bita, der somit sein zweites Tor im Spiel erzielte und den Spielstand auf 3:0 erhöhte.

Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, gelang es den Kirchbergern jedoch, auf 3:1 zu verkürzen. Benedikt Kronaus erzielte den Ehrentreffer für seine Mannschaft, was für einen kurzen Hoffnungsschimmer sorgte. Kurz darauf ging es in die Pause, mit einem komfortablen Vorsprung für die Gastgeber.

SV Grünbach macht den Sieg perfekt

Nach der Halbzeitpause blieb das Spielgeschehen weiterhin unter Kontrolle der Grünbacher. In der 55. Minute stellte Patrik Gajan den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 4:1. Die Kirchberger versuchten zwar weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, doch die dezimierte Mannschaft hatte es schwer, gegen die dominierenden Gastgeber anzukommen.

Das Spiel wurde noch einmal kurz unterbrochen für eine Trinkpause in der 70. Minute, was aufgrund der herrschenden Hitze eine willkommene Unterbrechung für beide Teams war. Doch auch danach änderte sich am Spielverlauf wenig. Der SV Grünbach ließ nichts mehr anbrennen und spielte die Partie souverän zu Ende.

In der 90. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, und der SV Grünbach konnte einen wohlverdienten 4:1-Sieg feiern. Die Mannschaft zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit äußerst effizient und nutzte die Schwächung des Gegners nach der Roten Karte konsequent aus.

Insgesamt war es ein spannendes Spiel mit zahlreichen Höhepunkten, in dem der SV Grünbach seine Klasse unter Beweis stellte und sich am Ende klar gegen den USV Kirchberg durchsetzte.

2. Klasse Wechsel: Grünbach : Kirchberg - 4:1 (3:1)

55 Patrik Gajan 4:1

40 Benedikt Kronaus 3:1

32 Matyas Bita 3:0

19 Matyas Bita 2:0

16 Viktor Matyi 1:0

