SC Aspang besiegt ATSV Puchberg in packendem Duell

Der SC Aspang konnte sich in einem spannenden und hart umkämpften Match gegen den ATSV Puchberg mit 2:1 durchsetzen. Vor allem Jetmir Torra glänzte mit seinen beiden Treffern und sicherte den Aspangern, vor gut 250 Zuschauern, den Sieg. Die Puchberger zeigten jedoch Kampfgeist und erzielten den Anschlusstreffer, was die Partie bis zur letzten Minute spannend hielt.

Der SC Aspang startet furios

Bereits in der zweiten Minute zeigte der SC Aspang seine Angriffslust, als Jetmir Torra Manuel Ringhofer in Szene setzte. Djorde Stojanovic, der Torhüter des ATSV Puchberg, parierte den Schuss jedoch souverän. In der 16. Minute war es wieder Torra, der mit einem gefährlichen Freistoß Stojanovic prüfte, aber auch hier blieb der Keeper der Puchberger Sieger.

Die Gäste aus Puchberg hatten in der 20. Minute eine Riesenchance, als Andras Nemeth aus rund 10 Metern zum Abschluss kam. Rafael Strobl im Tor der Aspanger konnte den Ball jedoch zur Ecke abwehren. Der SC Aspang blieb weiterhin gefährlich und so verfehlte Jetmir Torra nach einem Konter in der 34. Minute knapp das Tor.

Die Bemühungen der Aspanger wurden schließlich in der 37. Minute belohnt. Ein langer Ball aus der Abwehr erreichte Torra, der alleine auf Stojanovic zulief und ihm diesmal keine Chance ließ. So ging der SC Aspang mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Aspang sein druckvolles Spiel fort. In der 56. Minute konnte Jetmir Torra erneut zuschlagen und erhöhte mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0. Ein direkt verwandelter Freistoß sorgte für die ausgebaute Führung.

Der ATSV Puchberg gab sich jedoch nicht auf und kam in der 67. Minute zu einer gefährlichen Freistoß-Position nach einem Foul. Nur eine Minute später, in der 68. Minute, war es Ferenc Grimm, der mit einem Tor für den ATSV Puchberg zum 2:1 verkürzte und das Spiel wieder spannend machte.

In der Schlussphase des Spiels blieb es aufregend. Der SC Aspang hatte in der 71. Minute erneut eine gefährliche Situation, aus der aber nichts Zählbares zustandekam. In der 74. Minute folgte ein gefährlicher Freistoß von Andras Nemeth für den ATSV Puchberg, der jedoch knapp am langen Eck vorbeiging.

Die Aspanger hatten in der 84. Minute eine Riesenchance, als Oliver Schnabl alleine vor Stojanovic auftauchte, den Ball aber übers Tor setzte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, in der 89. Minute, verfehlte Elias Mileder mit einem Distanzschuss das Tor. Eine Minute später bekam der SC Aspang einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Jetmir Torra gefoult worden war. Doch Torra schoss den Ball übers Tor und vergab die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden.

Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 2:1-Sieg für den SC Aspang. Trotz des knappen Ergebnisses war es eine überzeugende Leistung der Aspanger, die sich mit diesem Sieg wichtige Punkte sichern konnten.

2. Klasse Wechsel: Aspang : Puchberg - 2:1 (1:0)

68 Ferenc Grimm 2:1

56 Jetmir Torra 2:0

37 Jetmir Torra 1:0

