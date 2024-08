Sechs Tore, aber kein Sieger in Hochneukirchen

Spielberichte

Ein mitreißendes Spiel zwischen dem Union Sportclub Hochneukirchen und dem Arbeitersportklub Ternitz endete mit einem spannenden 3:3-Unentschieden. Trotz eines 0:2-Rückstands zur Halbzeit schafften es die Hochneukirchner, das Blatt zu wenden und kurzzeitig in Führung zu gehen. Doch die Ternitzer zeigten Kampfgeist und sicherten sich in letzter Minute das Remis. Das Spiel der 11. Runde der 2. Klasse Wechsel bot den Fans einen intensiven Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war.

Klincov bringt Ternitz in Führung

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften. In der 19. Minute konnten die Gäste durch ein Tor von Cvijetin Klincov in Führung gehen. Ein Abwehrfehler der Hochneukirchner ermöglichte es Klincov, den Ball vor dem Torwart zu erreichen und das Leder über die Linie zu spitzeln. Trotz dieser frühen Führung blieben die Hochneukirchner kämpferisch und zeigten läuferisch und spielerisch eine engagierte Leistung.

In der 25. Minute hatten die Ternitzer die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen, doch eine gerechtfertigte Abseitsentscheidung des Schiedsrichters verhinderte dies. Kurz darauf bewahrte der Gästetorhüter seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem Ausgleich. Trotz mehrerer sehenswerter Kombinationen der Hochneukirchner bis vor das gegnerische Tor, schafften es die Gäste, ihre Führung zu behaupten. Zur Halbzeit stand es 0:1 für den Arbeitersportklub Ternitz.

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Bereits in der 47. Minute erhöhte Balazs Bakondi für die Ternitzer auf 2:0. Bakondi setzte sich im Alleingang gegen mehrere Verteidiger durch, dribbelte auch den Torwart aus und schob den Ball ins leere Tor. Doch die Hochneukirchner ließen sich nicht entmutigen und drängten weiter auf den Anschlusstreffer.

Spektakuläre Hochneukirchner Aufholjagd - dezimierte Gäste gleichen in Minute 89 aus

In der 54. Minute gelang Max Parrer der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Nach einer abgewehrten Flanke kam der Ball zu Parrer, der ihn wuchtig in die Maschen hämmerte. Ab diesem Moment entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten.

In der 64. Minute musste der Arbeitersportklub einen schweren Rückschlag hinnehmen, als Cvijetin Klincov nach einem harten Foul die rote Karte sah. Kurz darauf folgte der Ausgleichstreffer durch Thomas Gamperl, der nach einer Flanke von der Seite volley einnetzte.

Nur vier Minuten später drehte Kristóf Komoróczi das Spiel zugunsten der Hochneukirchner. Nach einem Eckball köpfte er den Ball unter die Latte und brachte seine Mannschaft erstmals in Führung. Das Spiel war nun an Spannung kaum zu überbieten, doch die dezimierten Ternitzer gaben sich nicht geschlagen.

In der 89. Minute erzielte Ayhan Atabinen den Ausgleichstreffer zum 3:3. Ein Freistoß aus dem Rückraum wurde nicht konsequent geklärt, und nachdem der Ball mehrfach abgefälscht wurde, landete das Spielgerät schließlich bei Atabinen, der das Leder ins Tor beförderte. Damit sicherte er seiner Mannschaft das Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer (11230 Bonuspunkte)

2. Klasse Wechsel: Hochneukirchen : Ternitz - 3:3 (0:1)

89 Ayhan Atabinen 3:3

73 Kristóf Komoróczi 3:2

69 Thomas Gamperl 2:2

54 Max Parrer 1:2

47 Balazs Bakondi 0:2

19 Cvijetin Klincov 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.