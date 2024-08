USC Krumbach und SVSF Pottschach teilen sich die Punkte in einem spannenden Unentschieden

Spielberichte

Der USC Krumbach und der SVSF Pottschach lieferten sich, vor etwa 200 Zuschauern, in der 2. Klasse Wechsel (NÖ) ein packendes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Das Spiel bot viele Torchancen, die von den Spielern jedoch oft nicht verwertet werden konnten. Erst in der zweiten Halbzeit gelang es beiden Mannschaften, die entscheidenden Treffer zu erzielen.

Erste Halbzeit: Chancenreiche, aber torlose 45 Minuten

Der USC Krumbach und der SVSF Pottschach starteten motiviert in die Partie. Bereits in der 3. Minute verzeichnete Pottschach die erste nennenswerte Gelegenheit, als Mark Simon einen Freistoß aus knapp 30 Metern an die Latte schoss. Auch die Krumbacher kamen früh zu Chancen. In der 6. Minute konnte Constantin Aigner den Ball am Fünfmeterraum nicht richtig treffen und verfehlte das Tor.

Beide Teams suchten weiterhin die Offensive, wobei der USC Krumbach durch einen Kopfball von Viktor Dombai aus guter Position in der 14. Minute erneut gefährlich wurde, jedoch ohne Erfolg. Der SVSF Pottschach antwortete in der 17. Minute mit einem Weitschuss von David Pichler aus 25 Metern, der jedoch daneben ging.

In der 28. Minute verpasste Botond Erdelyi für die Krumbacher die Führung, als sein Schuss aus spitzem Winkel abgefälscht über das Tor ging. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Pottschach eine Großchance, konnte diese jedoch nicht nutzen, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Zweite Halbzeit: Tore und Dramatik bis zur letzten Minute

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten beide Teams den Druck. In der 50. Minute gelang es dem USC Krumbach schließlich, in Führung zu gehen. Ein weiter Ball wurde von Goalie Benczik zunächst sicher gehalten, doch im Rutschen ließ er ihn fallen und Christoph Riegler nutzte die Gelegenheit, um den Ball via Innenstange ins Tor zu befördern.

Der SVSF Pottschach zeigte sich unbeeindruckt und kam in der 56. Minute durch einen Volley von Simon aus 17 Metern zu einer weiteren Chance, doch der Ball flog über das Tor. In der 68. Minute bot sich Rosenbichler eine gute Möglichkeit, doch er schoss Krumbachs Keeper Burgstaller an.

In der Schlussphase wurde das Spiel noch spannender. Die Krumbacher verpassten es in der 90. Minute, durch einen misslungenen Heber von Dombai die Führung auszubauen. Dies rächte sich, denn in der Nachspielzeit gelang dem SVSF Pottschach der Ausgleich. Nach einem Strafraumgewusel kam der Ball zu Rosenbichler, der vom Fünfmeterraum abzog. Der Ball wurde abgefälscht und fand den Weg ins Tor. Somit rettete Pottschach in letzter Minute durch ein Eigentor den Punkt.

Das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, das die Zuschauer mit zahlreichen aufregenden Momenten und spannenden Spielzügen begeisterte. Trotz vieler Chancen und großem Einsatz auf beiden Seiten konnte kein Team den entscheidenden Siegtreffer erzielen.

Stimme zum Spiel

Stefan Schnabl (Trainer USC Krumbach):

‚‚Wir haben den späten Ausgleich noch nicht verdaut. Es ist halt doppelt bitter, denn die Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen und der Ball wurde von unserem eigenen Spieler abgefälscht, ging dann ins Tor. Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten für mehr Tore."

2. Klasse Wechsel: Krumbach : Pottschach - 1:1 (0:0)

94 Eigentor durch Adrian Wedl 1:1

50 Christoph Riegler 1:0

