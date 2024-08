Überlegener USC Hochneukirchen triumphier bei dezimierten Mönichkirchnern

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:28

Der Union Sportclub Hochneukirchen konnte in einem einseitigen Spiel in der 2. Klasse Wechsel gegen den Fußballclub Mönichkirchen einen klaren 3:0-Auswärtssieg verbuchen. Trotz einer kämpferischen ersten Halbzeit der Gastgeber und einigen Chancen, konnten die Mönichkirchner den Gästen letztlich nichts entgegensetzen, besonders nachdem sie die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten mussten.

Hochneukirchen mit früher Führung - Hausherren nur noch zu zehnt

Bereits in der 10. Minute setzte Hochneukirchen den ersten entscheidenden Akzent. Ein Freistoß von der Ecke, ausgeführt von Binder, landete bei Max Parrer, der mit einem präzisen Kopfball das 1:0 für die Gäste erzielte. Die Mönichkirchner versuchten, schnell zu antworten, doch Hochneukirchen dominierte die Anfangsphase. In der 18. Minute hatten die Gäste eine weitere große Chance, doch ein Schuss wurde geblockt und der Nachschuss segelte weit über das Tor.

Die Mönichkirchner fanden allmählich ins Spiel und erarbeiteten sich in der 26. Minute ihre erste nennenswerte Chance. Nach einem langen Pass in den Strafraum spielte der FC den Ball jedoch zu lange hin und her, sodass der abschließende Schuss geblockt wurde. Der Fußballclub Mönichkirchen hatte danach einige gefährliche Aktionen, konnte aber kein Tor erzielen. Das Ende der ersten Halbzeit begann denkbar ungünstig für die Gastgeber, als Christoph Prenner in der 35. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Schlussendlich endete die erste Halbzei mit einem leichten Vorteil für Hochneukirchen, auch wenn die Mönichkirchner phasenweise gut mithalten konnten.

Gäste dominieren die zweite Halbzeit

In Unterzahl hatten die Mönichkirchner große Schwierigkeiten, gegen die in der zweiten Halbzeit überlegenen Hochneukirchner anzukommen. In der 51. Minute nutzten die Gäste die numerische Überlegenheit aus, als Max Parrer erneut zuschlug. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte bediente Harsanyi den mitaufgerückten Parrer, der locker zum 0:2 einschob.

Hochneukirchen kontrollierte weiterhin das Spiel und erhöhte in der 55. Minute auf 3:0. Nach einer schönen Kombination über den Flügel landete der Ball bei Leonard Schröder, der den ersten Schuss noch vom Torwart pariert sah, aber den Nachschuss mühelos einnetzte.

Die Gastgeber hatten nur noch wenige Möglichkeiten, hauptsächlich aus Standardsituationen, während die Hochneukirchner ein deutliches Chancenplus verzeichneten. In der 80. Minute scheiterte Osterbauer mit einem Schuss an die kurze Stange, doch der Heimtorwart glänzte mit einer Parade.

Die Mönichkirchner mussten sich letztlich klar geschlagen geben. Die Gäste nahmen verdient die drei Punkte mit nach Hause. Der Endstand von 0:3 spiegelt die Überlegenheit von Hochneukirchen wieder, auch wenn das Ergebnis mit einer besseren Chancenverwertung noch höher hätte ausfallen können.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer (11310 Bonuspunkte)

2. Klasse Wechsel: Mönichkirchen : Hochneukirchen - 0:3 (0:1)

55 Leonard Schröder 0:3

51 Max Parrer 0:2

10 Max Parrer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.