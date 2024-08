Bita-Dreierpack! SV Grünbach lacht nach 4:0-Sieg von der Tabellenspitze

Spielberichte

Der SV Grünbach setzte sich in der 11. Runde der 2. Klasse Wechsel eindrucksvoll mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Gloggnitz II durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Grünbacher die Weichen auf Sieg, bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus und lachen nach dem zweiten Sieg im zweiten Match von der Tabellenspitze.

Bita drifft doppelt

Das Spiel begann ohne großes Abtasten und Grünbach übernahm sofort die Initiative. In der 31. Minute konnten die Gastgeber ihre Überlegenheit erstmals in Zählbares ummünzen. Matyas Bita erzielte nach einem kraftvollen Weitschuss aus 18 Metern das verdiente 1:0. Gloggnitz wirkte geschockt und hatte große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

Nur acht Minuten später war es erneut Bita, der den Sportverein Grünbach jubeln ließ. Mit einem weiteren Treffer stellte der Ungar auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine komfortable Führung zur Halbzeitpause. Die Gäste konnten in dieser Phase keine nennenswerten Offensivaktionen verzeichnen und blieben über weite Strecken harmlos.

Man of the Match setzt Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel machte der SV Grünbach genau dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Bereits in der 47. Minute erhöhte Serkan Silan per Freistoß aus 18 Metern auf 3:0. Der präzise Schuss ließ Gästegoalie Christoph Hackl keine Chance und sorgte für die Vorentscheidung in diesem einseitigen Duell.

Nur zwei Minuten später setzte Bita mit seinem dritten Treffer des Abends den Schlusspunkt zum 4:0. Die Überlegenheit der Grünbacher war nunmehr erdrückend, und Gloggnitz fand keinerlei Mittel, sich gegen die Dominanz der Hausherren zu wehren.

In der 69. Minute mussten Die Gäste dann auch noch eine Gelb-Rote Karte hinnehmen. Jürgen Röcher wurde vom Platz gestellt, was die Situation für die Gäste weiter verschärfte. In Unterzahl gelang es dem SV Gloggnitz II nicht, dem Spiel eine Wendung zu geben, und die restlichen Minuten plätscherten ohne größere Höhepunkte dahin. Schließlich endete die Partie mit einem klaren 4:0-Sieg für den SV Grünbach. Die Grünbacher zeigten eine starkee Leistung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wuzi (1355 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wuzi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.