FC Mönichkirchen siegt knapp in Aspang

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:32

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Wechsel setzte sich der FC Mönichkirchen mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den SC Aspang durch. Trotz zahlreicher Chancen und intensivem Druck auf beiden Seiten fiel der entscheidende Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Die Aspanger konnten trotz vieler Gelegenheiten nicht zum Ausgleich kommen, sodass die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnten.

Intensiver Beginn

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und der SC Aspang verzeichnete in der 8. Minute den ersten Abschluss durch Martin Wagner, der jedoch deutlich über das Tor ging. Die Aspanger drängten weiter, und in der 21. Minute verpasste Michael Schratt mit einem Schuss knapp das lange Eck. Die Gäste aus Mönichkirchen ließen sich nicht einschüchtern und kamen in der 25. Minute zu einer Riesenchance durch Marijo Sandor, der nach einem schlechten Klärungsversuch alleine vor Torwart Strobl auftauchte, den Ball jedoch knapp links am Tor vorbei setzte.

Der Druck auf beide Abwehrreihen nahm zu, und in der 28. Minute hatte Ringhofer eine hervorragende Möglichkeit nach einer Ecke, scheiterte jedoch aus fünf Metern an Torwart Manuel Kager. Die Gäste nutzten ihre Chancen jedoch effizienter: In der 38. Minute erzielte Martin Kis nach einem schnellen Konter das 1:0 für den FC Mönichkirchen. Kis wurde am Strafraum vergessen und sein Schuss wurde von einem Verteidiger unhaltbar abgefälscht.

Chancenwucher in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte der SC Aspang auf den Ausgleich. Bereits in der 51. Minute traf Lukas Bauer die Latte, nachdem sein Schuss abgefälscht wurde. Das Spiel blieb hart umkämpft, und die Aspanger erhöhten den Druck zunehmend. In der 61. Minute verpasste Marijo Sandor erneut eine gute Möglichkeit für die Gäste, als er nach einer Einzelaktion knapp am Tor vorbeischoss.

Die größte Chance zum Ausgleich hatte der SC Aspang in der 66. Minute, als Maximilian Mayrhofer nach einem präzisen Kopfball nur durch eine Glanzparade von Manuel Kager gestoppt werden konnte. Die Hausherren ließen nicht nach und drückten weiter auf den Ausgleich, wie auch in der 67. Minute zu sehen war. Doch trotz aller Bemühungen gelang es den Aspangern nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

In den verbleibenden Minuten verteidigte Mönichkirchen mit allem, was sie hatten, und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen mehr zu. Die Aspanger konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen, und so endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste. Der FC Mönichkirchen nimmt somit wichtige drei Punkte mit nach Hause, während der SC Aspang sich über vergebene Chancen ärgern muss.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager (1717 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.