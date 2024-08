USC Hochneukirchen setzt sich gegen Gloggnitz II hauchdünn durch

Spielberichte

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Wechsel setzte sich der Union Sportclub Hochneukirchen mit 2:1 gegen Gloggnitz II durch. Das Spiel war von Anfang bis Ende ausgeglichen und wurde in der zweiten Halbzeit durch ein Kopfballtor entschieden. Hochneukirchen zeigte eine solide Leistung und konnte sich letztlich knapp, aber verdient durchsetzen.

Umkämpfte erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem intensiven Tempo. Bereits in der 8. Minute setzte sich Hochneukirchens Rosner im Strafraum durch und brachte einen Schuss entgegen der Laufrichtung des Torwarts auf das Tor. Doch der Schlussmann von Gloggnitz II parierte glänzend auf der Linie und verhinderte so einen frühen Rückstand seiner Mannschaft.

In der 24. Minute wurde Barna Harsanyi im Strafraum der Gäste unsanft gestoppt. Nachdem er an einem Gegenspieler vorbeigezogen war und in den 16er eingedrungen war, wurde er von drei Gegenspielern in die Zange genommen und zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zögerte nicht und zeigte auf den Punkt. Barna Harsanyi trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte souverän zum 1:0 für die Hochneukirchner.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute gelangte nach einer Flanke der Ball in den Strafraum. Der Heimgoalie konnte den ersten Abschluss noch parieren, doch der Ball sprang in den Rückraum, wo Christoph Weninger lauerte. Dieser schoss wuchtig ins kurze Eck und erzielte den Ausgleich für Gloggnitz.

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Lattenschuss der Gäste in der 33. Minute zeigte, dass auch Gloggnitz durchaus in der Lage war, das Spiel zu dominieren. Mit einem Stand von 1:1 ging es schließlich in die Pause.

Parrer sorgt für die Entscheidung

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigten die Hochneukirchner ihre Entschlossenheit, das Spiel zu gewinnen. In der 48. Minute konnte der Torhüter von Gloggnitz nach einem Eckball eine Glanzparade zeigen, als er einen Schuss von Parrer noch über die Latte lenkte.

Beim darauffolgenden Corner flog der Ball an die lange Stange. Dort wartete Max Parrer, der diesen mit einem wuchtigen Kopfball in die Maschen beförderte und somit das 2:1 für die Hausherren erzielte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und versuchten weiterhin, den Ausgleich zu erzielen. In der 59. Minute klärte ein Verteidiger der Gäste nach einbem Corner einen Schuss der Heimischen kurz vor der Linie. Eine schwäche der Gäste bei Eckbällen war deutlich sichtbar.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von hoher Intensität und Kampfgeist auf beiden Seiten. Hochneukirchen verteidigte die knappe Führung mit aller Kraft, während Gloggnitz weiterhin versuchte, Druck aufzubauen und den Ausgleich zu erzwingen.

Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 96 Minuten. Die Hochneukirchner konnten sich aufgrund einer knappen Überlegenheit verdient durchsetzen. Beide Mannschaften zeigten über weite Strecken ein spielerisch gutes Match, doch am Ende reichte das entscheidende Tor von Max Parrer aus, um den Union Sportclub Hochneukirchen als Sieger vom Platz gehen zu lassen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer (11390 Bonuspunkte)

2. Klasse Wechsel: Hochneukirchen : Gloggnitz II - 2:1 (1:1)

48 Max Parrer 2:1

30 Christoph Weninger 1:1

29 Barna Harsanyi 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.