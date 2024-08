SVSF Pottschach siegt bei kampfstarken Kirchbergern

Spielberichte

Der SVSF Pottschach feierte in der 2. Klasse Wechsel einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen den USV Kirchberg am Wechsel. Bereits zur Halbzeit führten die Pottschacher mit 3:0 und konnten die Partie souverän für sich entscheiden. Trotz einer kämpferischen Leistung der Kirchberger, besonders in der zweiten Halbzeit, war der Rückstand am Ende zu groß, um die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Messe ist früh gelesen

Der SVSF setzte bereits in der Anfangsphase des Spiels klare Zeichen. Nach nur drei Minuten hatte er die erste große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. In der 6. Minute kam es zum nächsten gefährlichen Angriff der Gäste, als Pichler die Latte traf. Kirchberg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und so war es wenig überraschend, dass Pottschach in der 20. Minute in Führung ging. Philipp Egger erzielte das 1:0 mit einem präzisen Schuss aus 25 Metern.

Nur sieben Minuten später erhöhte David Hofer auf 2:0 für die Pottschacher. Die Kirchberger Abwehr zeigte sich in dieser Phase des Spiels anfällig und konnte den Druck der Gäste nicht standhalten. Ein weiterer Treffer von Egger in der 29. Minute besiegelte die komfortable 3:0-Führung für Pottschach zur Halbzeit. Die Kirchberger versuchten zwar, durch Standardsituationen gefährlich zu werden, wie etwa einen Freistoß von Apfl in der 39. Minute, der jedoch über das Tor ging, aber der Anschlusstreffer blieb ihnen verwehrt.

Pölzlbauer sieht Rot

Nach dem Seitenwechsel kamen die Kirchberger entschlossener aus der Kabine. Bereits in der 48. Minute musste der Pottschacher Torwart Benczik einen gefährlichen Freistoß von Apfl parieren. Doch die Bemühungen der Gastgeber wurden durch eine Rote Karte für Franz Pölzlbauer in der 70. Minute wegen Torraubs erheblich erschwert. Trotz der Unterzahl zeigten die Kirchberger Moral und kämpften weiter um den Anschluss.

In der 78. Minute wurden ihre Anstrengungen belohnt, als Lukas Wagner den Ball ins Kreuzeck zum 1:3 traf. Die Kirchberger schöpften neue Hoffnung und spielten nun auf Augenhöhe mit den Gästen. Es ergaben sich sogar mehrere Möglichkeiten, um den Abstand weiter zu verkürzen, doch die Chancen blieben ungenutzt. In der 80. Minute gab es eine bemerkenswerte Szene, als Kirchberg trotz Unterzahl den Pottschachern ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen, war.

Doch letztlich war es erneut David Hofer, der in der 90. Minute nach einem schön gespielten Konter das Spiel endgültig entschied. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er den 1:4-Endstand her und sicherte seinem Team einen verdienten Auswärtssieg.

Der SVSF Pottschach präsentierte sich insgesamt als das abgeklärtere und effektivere Team. Die Kirchberger hingegen können trotz der Niederlage auf eine kämpferische Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, zurückblicken. Auf der neuen Sportanlage des USV Kirchberg wird man jedoch weiterhin auf den ersten Heimsieg warten müssen.

2. Klasse Wechsel: Kirchberg : Pottschach - 1:4 (0:3)

90 David Hofer 1:4

78 Lukas Wagner 1:3

29 Philipp Egger 0:3

27 David Hofer 0:2

20 Philipp Egger 0:1

