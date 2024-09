Packendes Duell zwischen SVSF Pottschach und SV Grünbach endet 1:2

Spielberichte

Der SV Grünbach sicherte sich in einem spannenden Spiel gegen den SVSF Pottschach einen knappen 2:1-Sieg und baute seine Tabellenführung weiter aus. Die Gäste zeigten sich, vor über 200 Zuschauern, technisch besser und nutzten ihre Chancen effektiver, während die Pottschacher trotz einer engagierten Leistung und mehreren guten Möglichkeiten letztlich ohne Punkte blieben. Das Spiel bot den Zuschauern viele aufregende Momente, darunter ein verschossener Elfmeter, Rettungsaktionen und Tore auf beiden Seiten.

Frühe Tore und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der siebten Minute fiel das erste Tor. Nach einer präzisen Flanke auf das lange Eck stand Patrik Gajan völlig frei und köpfte mühelos zur 1:0-Führung für den SV Grünbach ein. Doch der SVSF Pottschach zeigte sich unbeeindruckt und konnte nur drei Minuten später ausgleichen. Philipp Egger erzielte nach einem Ballgewinn und einem Doppelpass mit einem Schlenzer ins lange Eck das 1:1.

Die erste Halbzeit war geprägt von weiteren Chancen auf beiden Seiten. In der 12. Minute verpasste Horvath nach einer Ecke nur knapp per Kopfball. Der SV Grünbach hingegen hatte in der 31. Minute eine Doppelchance, die von Pottschachs Torhüter Benczik vereitelt wurde. Zuerst parierte er einen Schuss von Dominik Winkler und anschließend rettete er mit dem Fuß gegen Kutak. Doch kurz vor der Halbzeitpause ging der SV Grünbach erneut in Führung. Nach einer Flanke an die zweite Stange legte Patrik Gajan per Kopf auf Dominik Winkler ab, der freistehend zum 2:1 einschoss.

Mit einem Halbzeitstand von 2:1 für die Grünbacher gingen die Teams in die Kabine. Die Gäste hatten insgesamt leichte Vorteile und zeigten sich technisch versiert, während die Pottschacher zweimal schlecht verteidigten und sich für die zweite Hälfte steigern mussten.

Spannende zweite Hälfte mit Elfmeter-Drama

In der zweiten Halbzeit drängte der SVSF Pottschach auf den Ausgleich und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. In der 49. Minute setzte Kainrath einen Volley nach einer Flanke von T. Posch knapp über das Tor. In der 56. Minute wurde ein weiterer Volley von Kainrath im letzten Moment geblockt. Die Grünbacher standen unter Druck, konnten aber immer wieder Nadelstiche setzen. In der 66. Minute ließ Patrik Gajan einen Stanglpass durchrutschen und vergab eine gute Gelegenheit.

Das Spiel erreichte seinen Höhepunkt in der 81. Minute, als der SVSF Pottschach einen Elfmeter zugesprochen bekam, nachdem Dominik Winkler David Hofer gefoult hatte. Mattes trat zum Strafstoß an, doch Grünbachs Torhüter Martinec parierte den Schuss. Die Pottschacher drängten weiter, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen. In der 90. Minute traf Kainrath aus 20 Metern nur die Stange.

Nach einigen Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 2:1-Sieg für den SV Grünbach, der sich damit die maximalen 12 Punkte sicherte.

Der SV Grünbach behauptete sich in einem spannenden Duell und bleibt damit Tabellenführer, während der SVSF Pottschach trotz einer starken zweiten Hälfte ohne Punkte blieb.

2. Klasse Wechsel: Pottschach : Grünbach - 1:2 (1:2)

38 Dominik Winkler 1:2

10 Philipp Egger 1:1

7 Patrik Gajan 0:1

