Spannung bis zur letzten Minute: Gloggnitz II siegt knapp gegen Aspang

Details Samstag, 07. September 2024 20:15

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Wechsel konnte sich Gloggnitz II gegen den SC Aspang knapp mit 1:0 durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Schlussminute, als Frederik Großmann nach einer turbulenten Schlussphase die Nerven behielt und das erlösende Tor erzielte. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber letztlich konnte der Gastgeber die Oberhand behalten.

Chancen auf beiden Seiten

Die Begegnung begann mit einer vorsichtigen Abtastphase. Die erste nennenswerte Chance bot sich in der 9. Minute für Gloggnitz, als Daniel Dominik nach einer Unstimmigkeit in der Aspanger Verteidigung den Ball knapp links am Tor vorbeischoss.

In der 15. Minute war es dann Aspang, das durch Maximilian Mayrhofer zum ersten Abschluss kam. Sein Schuss stellte jedoch keine Gefahr für Christoph Hackl im Tor von Gloggnitz dar. Die Gäste versuchten weiterhin, das Spiel in ihre Richtung zu lenken. In der 23. Minute ergab sich eine weitere Möglichkeit, als Manuel Ringhofer nach einem Abwehrfehler der Heimelf zum Abschluss kam. Doch auch dieser Versuch wurde abgeblockt.

Die wohl beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Aspang in der 32. Minute. Ein Konter, bei dem es drei gegen zwei stand, brachte den Ball zu Ringhofer, doch Christoph Hackl konnte den Ball souverän parieren. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei einem torlosen Unentschieden, da beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen konnten.

Lucky Punch in Minute 90

Nach der Pause kam Gloggnitz besser ins Spiel. In der 73. Minute bot sich Lars Gailhofer die große Chance zur Führung, als er vor Raphael Strobl auftauchte, seinen Schuss jedoch knapp rechts am Tor vorbeisetzte. Aspang blieb jedoch gefährlich und hatte in der 75. Minute eine große Möglichkeit, als Manuel Ringhofer nach einem Konter im 5-Meter-Raum an Christoph Hackl scheiterte, der den Ball aufnahm.

In der 87. Minute wurde es erneut gefährlich für die Hausherren. Tobias Piribauer setzte innerhalb des Strafraums zu einem gefährlichen Schuss an, den Christoph Hackl mit einer überragenden Parade entschärfen konnte. Es schien, als ob das Spiel auf ein torloses Unentschieden hinauslaufen würde.

Doch dann die 90. Minute: Nach einer schönen Passstafette kam der Ball zu Frederik Großmann, der eine Abwehr von Raphael Strobl ausnutzte und den Ball im kurzen Eck versenkte. Der Jubel bei Gloggnitz war groß, denn dieser späte Treffer sollte sich als der entscheidende herausstellen.

In den verbleibenden Minuten, einschließlich der sechsminütigen Nachspielzeit, warf der SC Aspang noch einmal alles nach vorne, konnte aber keinen Treffer erzielen. Schließlich endete die Partie mit einem knappen 1:0-Sieg für Gloggnitz II.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager (1797 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

