Hochneukirchen dominiert Natschbach-L. mit 4:0

Im Spiel der dritten Runde der 2. Klasse Wechsel (NÖ) triumphierte der USC Hochneukirchen, vor zirka 70 Zuschauern, souverän über Union Natschbach-L. mit 4:0. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und entschieden das Spiel bereits in der ersten Halbzeit durch eine beeindruckende Offensivleistung. Natschbach-L. konnte dem Druck der Hochneukirchner nicht standhalten und blieb ohne eigene Torerfolge.

Frühe Führung durch Freistoß und Pressing

Kaum war das Spiel angepfiffen, setzte Hochneukirchen die Heimmannschaft unter Druck. Bereits in der 6. Minute sorgte Leonard Schröder für das erste Tor des Spiels. Ein perfekt verwandelter Freistoß aus etwa 22 Metern brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 8. Minute, eroberte Bernhard Pfeffer durch aggressives Pressing den Ball und lief unbedrängt auf das Tor von Natschbach-L. zu, wo er den Ball gekonnt zum 2:0 einnetzte.

Hochneukirchen setzte seinen offensiven Druck fort und ließ der Abwehr der Natschbacher kaum Zeit zum Durchatmen. In der 38. Minute kombinierten sich die Gäste schnell nach vorne, wobei Harsanyi seinen Mitspieler Max Parrer perfekt bediente. Parrer nutzte die Chance und erzielte das 3:0, indem er den Ball ins kurze Eck schoss. Die erste Halbzeit endete damit mit einer komfortablen Führung für die Hochneukirchner, während die Natschbacher keine nennenswerten Offensivaktionen vorweisen konnten.

Hochneukirchen kontrolliert das Spiel

In der zweiten Halbzeit versuchten die Natschbacher, den Spielverlauf zu ändern, doch die Gäste aus Hochneukirchen ließen keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Über weite Strecken der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, ohne dass es zu weiteren nennenswerten Torchancen kam. Die Defensivarbeit der Hochneukirchner war genauso stark wie ihr Angriff in der ersten Halbzeit.

In der 86. Minute setzten die Gäste den Schlusspunkt der Partie. Nach einem Stanglpass von Harsanyi, konnte die Abwehr der Gastgeber nicht konsequent klären und der Ball rollte in den Rückraum, wo Daniel Binder auftauchte und wuchtig zum 4:0-Endstand einschoss.

Mit diesem klaren Sieg festigte der USC Hochneukirchen seine Position in der Liga und zeigte einmal mehr, dass sie ein ernstzunehmender Gegner in der 2. Klasse Wechsel (NÖ) sind. Für die Natschbacher hingegen gilt es, aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich für die kommenden Aufgaben zu wappnen.

2. Klasse Wechsel: Natschbach-L. : Hochneukirchen - 0:4 (0:3)

86 Daniel Binder 0:4

38 Max Parrer 0:3

8 Bernhard Pfeffer 0:2

6 Leonard Schröder 0:1

