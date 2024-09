Union Natschbach-Loipersbach feiert ersten Saisonsieg gegen Puchberg

Spielberichte

Die Union Natschbach-Loipersbach hat den ersten Saisonsieg eingefahren und dabei den ATSV Puchberg mit 4:1 besiegt. In einer Begegnung in der 2. Klasse Wechsel erzielten die Natschbacher gleich vier Tore. Besonders Michael Steinhauser und Raphael Puhr glänzten bei den Gastgebern mit ihren entscheidenden Treffern. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzten sich die Natschbacher in der zweiten Hälfte deutlich durch.

Intensiver erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem furiosen Start der Heimmannschaft. Bereits in der fünften Minute gelang Raphael Puhr das erste Tor für die Natschbacher, als er den Ball nach einer gelungenen Kombination ins Netz beförderte. Es war das erste Tor der Saison für die Union und der Jubel war entsprechend groß.

Puchberg ließ sich jedoch nicht beeindrucken und zeigte in der Folge eine kämpferische Leistung. In der 20. Minute hätte es fast den Ausgleich gegeben, als ein Angreifer nach einer Flanke frei zum Kopfball kam, den Ball jedoch knapp am Pfosten vorbeisetzte. In der 33. Minute hatten die Gäste erneut Pech, als ein kurioser Schuss an der Außenstange landete.

Der verdiente Ausgleich für die Puchberger fiel schließlich in der 39. Minute. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war es ein präziser Kopfball von Adam Szöke, der das 1:1 markierte. Die Natschbacher hatten bis zur Halbzeitpause noch einige Chancen, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen, sodass es mit einem gerechten Unentschieden in die Kabinen ging.

Dominante zweite Halbzeit der Natschbacher

Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen und das Spiel setzte sich mit hoher Intensität fort. Natschbach zeigte sich jedoch zunehmend dominanter. In der 72. Minute war es dann soweit: Nach einem tollen Pass in die Tiefe legte Raphael Puhr quer auf Michael Steinhauser, der den Ball über die Linie drückte und somit das 2:1 erzielte. Nur drei Minuten später zeigte Steinhauser erneut seine Klasse, als er nach einem herausragenden Ball in die Tiefe den Ball souverän im Netz versenkte und das 3:1 markierte.

Die Puchberger versuchten, noch einmal heranzukommen, konnten jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Stattdessen besiegelte Thomas Ungerhofer in der 86. Minute den ersten Saisonsieg der Natschbacher. Nach einem Hickhack vor dem Strafraum landete der Ball bei Ungerhofer, der keine Mühe hatte, den Endstand von 4:1 herzustellen.

Mit diesem verdienten Erfolg gelang der Union Natschbach-Loipersbach der erste Schritt aus der Krise. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und kann nun optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Stellwag (2185 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Stellwag mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.