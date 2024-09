ASK Ternitz siegt klar mit 5:2 gegen Gloggnitz II

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 13:57

In einem aufregenden Spiel, vor etwa 150 Zuschauern, der 2. Klasse Wechsel (NÖ) zeigte der Arbeitersportklub Ternitz eine beeindruckende Leistung und besiegte Gloggnitz II mit einem klaren 5:2. Der Gastverein dominierte das Spiel von Anfang an, während die Heimmannschaft nur selten zu ihrem Spiel fand. Besonders auffällig waren die vielen sehenswerten Tore und zwei späte Gelb-Rote Karten für Ternitz.

Erste Halbzeit: Ternitz setzt sich früh durch

Schon früh in der Partie konnte der ASK Ternitz die Weichen auf Sieg stellen. Bereits in der 19. Minute verwandelte Caner Degirmenci einen Elfmeter zum 0:1, nachdem der Torwart von Gloggnitz II ein Foul begangen hatte. Diese Führung verlieh den Gästen sichtlich Auftrieb und sie kontrollierten fortan das Geschehen auf dem Platz.

In der 37. Minute erhöhte Balazs Bakondi nach einem präzisen Zuspiel auf 0:2. Der Gloggnitz II fand in dieser Phase kaum Mittel, um gegen die gut organisierte Verteidigung der Ternitzer anzukommen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel machte Ternitz dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 48. Minute war es Florian Mayrhold, der den Vorsprung mit einem weiteren Treffer auf 0:3 ausbaute. Gloggnitz II war sichtlich geschockt, aber sie gaben sich noch nicht geschlagen.

In der 54. Minute gelang Daniel Dominik dann der erste Treffer, per Freistoß, für die Heimmannschaft, der den Spielstand auf 1:3 verkürzte. Doch der Hoffnungsschimmer für Gloggnitz II währte nur kurz. Bereits in der 75. Minute stellte Caner Degirmenci mit einem sehenswerten Freistoß den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 1:4.

Die Schlussphase des Spiels hatte es dann in sich. In der 79. Minute konnte Denes-Mahmut Orhan einen Elfmeter für Gloggnitz II verwandeln und auf 2:4 verkürzen. Die Gastgeber schöpften noch einmal Hoffnung, doch Ternitz ließ sich nicht mehr aus der Ruhe bringen.

In der 90. Minute, kassierte Christoph Ungersbäck eine Gelb-Rote Karte, was jedoch den klaren Sieg des ASK Ternitz nicht mehr gefährden konnte. Auch Ayhan Atabinen musste mit der zweiten gelben Karte wegen Kritik das Spielfeld frühzeitig verlassen. Den Schlusspunkt setzte Domen Bevk, der in der 96. Minute zum verdienten 5:2 für die Gäste traf.

2. Klasse Wechsel: Gloggnitz II : Ternitz - 2:5 (0:2)

96 Domen Bevk 2:5

79 Denes-Mahmut Orhan 2:4

75 Caner Degirmenci 1:4

54 Daniel Dominik 1:3

48 Florian Mayrhold 0:3

37 Balazs Bakondi 0:2

19 Caner Degirmenci 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.