Spannendes Unentschieden in Aspang

Der SC Aspang und der SVSF Pottschach lieferten sich ein packendes Duell in der 2. Klasse Wechsel. Nachdem die Aspanger zur Halbzeit mit zwei Toren im Rückstand lagen, kämpften sie sich zurück und sicherten sich letztendlich ein 2:2-Unentschieden.

Frühe Führung für die Pottschacher

Gleich zu Beginn des Spiels übernahm der SVSF Pottschach die Kontrolle und sorgte für einen Paukenschlag. Nach nur einer Minute verwandelte David Pichler eine Chance, die sich ihm nach zwei gewonnenen Zweikämpfen bot, und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Aspanger versuchten, schnell zu antworten, und in der sechsten Minute hatte Michael Schratt eine große Gelegenheit zum Ausgleich, doch Sebastian Benczik im Tor der Pottschacher parierte hervorragend.

Die Gäste setzten ihren Druck fort und hatten in der 15. Minute eine weitere gute Aktion über David Rosenbichler, dessen Abschluss das Ziel jedoch verfehlte. Der SC versuchte dagegenzuhalten, aber die Abschlüsse von Manuel Ringhofer in der 32. Minute und Philipp Egger brachten keinen Erfolg. In der 38. Minute gelang es Mark Simon, einen Freistoß aus rund 30 Metern direkt im Tor zu versenken und die Führung der Pottschacher auf 2:0 auszubauen.

Aspanger Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann mit einer dominanten Leistung der Aspanger. In der 50. Minute zwang Elias Mileder den Torhüter der Pottschacher, Sebastian Benczik, zu einer Parade. Die Wende kam jedoch in der 53. Minute, als Manuel Walk wegen Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, was den SC Aspang in eine vorteilhafte Position brachte.

Nur zwei Minuten später verkürzte Jetmir Torra nach einem Stanglpass von Daniel Mayrhofer auf 1:2. Die Aspanger erhöhten den Druck und hatten in der 57. Minute durch Maximilian Mayrhofer einen Lattenschuss, den Torhüter Sebastian Benczik noch entscheidend berührte. Die Gastgeber blieben dran und hatten in der 63. Minute eine weitere gute Gelegenheit durch Stefan Lemberger, dessen Schuss ebenfalls die Latte traf.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 81. Minute, als Stefan Lemberger nach einer Flanke von Michael Schratt eiskalt zum 2:2-Ausgleich verwandelte. Kurz danach hatte Jetmir Torra die Chance, das Spiel komplett zu drehen, doch sein Schuss ging knapp links am Tor vorbei. Am Ende blieb es beim 2:2, ein Resultat, das den Kampfgeist und die Moral der Aspanger unter Beweis stellte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager (1877 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.