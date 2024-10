SC Aspang dreht Heimspiel gegen Natschbach-Loipersbach in der Schlussphase

Spielberichte

In einem packenden Duell der 2. Klasse Wechsel konnte der SC Aspang nach einem Rückstand zur Halbzeit das Spiel gegen die Union Natschbach-Loipersbach mit 3:1 für sich entscheiden. Die Aspanger zeigten eine beeindruckende Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und drehten das Spiel dank eines Doppelpacks von Stefan Lemberger und einem späten Treffer von Jetmir Torra.

Gäste mit Blitzstart

Schon früh in der Partie konnte Natschbach-L. durch einen Treffer von Marek Snyta in Führung gehen. Nach einem tiefen Pass von Thomas Ungerhofer brachte Dominik Kugler den Ball scharf in die Mitte, wo Snyta nur noch einschieben musste (Minute 9). Die Aspanger zeigten sich davon jedoch nicht entmutigt und versuchten, durch offensive Aktionen den Ausgleich zu erzielen. Ein Schuss von Daniel Mayrhofer konnte in der 36. Minute auf der Linie geklärt werden, was die Aspanger weiterhin ohne Torerfolg hielt.

In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit blieb der Sportclub Aspang gefährlich. Ein Freistoß von Maximilian Mayrhofer in der 45. Minute konnte jedoch von Union-Keeper Christian Strobl überragend pariert werden. Trotz einiger guter Chancen blieb es zur Halbzeit beim 0:1-Rückstand für die Aspanger.

Aspanger Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte der SC Aspang auf den Ausgleich. Schon in der 47. Minute versuchte Maximilian Mayrhofer aus rund 20 Metern abzuschließen, doch Christian Strobl parierte erneut ohne Probleme. In der 54. Minute verfehlte ein abgefälschter Schuss von Michael Schratt das Tor nur knapp.

Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 71. Minute. Nach einem Stanglpass von Daniel Mayrhofer vollendete Stefan Lemberger an der zweiten Stange zum 1:1. Nur wenige Minuten später drehte Lemberger das Spiel komplett. Jetmir Torra konnte keine Anspielstation finden und legte den Ball zu Lemberger, der auf´s langen Eck abzog und das 2:1 für den SC erzielte.

In der Schlussphase erhöhte Aspang den Druck weiter. Ein Kopfball von Thomas Pichler in der 77. Minute verfehlte jedoch das Tor. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Jetmir Torra für die endgültige Entscheidung. Nach einer Vorlage von Stefan Lemberger vollendete Torra im zweiten Versuch zum 3:1 (Minute 89).

Die letzte erwähnenswerte Szene des Spiels war eine rote Karte für den Union-Trainer Benjamin Landl, der aufgrund einer Unsportlichkeit in der 94. Minute vom Platz gestellt wurde. Das Spiel endete schließlich nach 95 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SC Aspang, der sich damit eindrucksvoll zurückgemeldet hat.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager (1977 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andreas Kager mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.