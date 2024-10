Packender Sieg für USV Hochneukirchen in Torfestival in St. Egyden/Stfd.

Spielberichte

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Wechsel setzte sich der USC Hochneukirchen in einer torreichen Partie mit 5:3 beim FC St. Egyden/Stfd. durch. Nach einer knappen Halbzeitführung der Gastgeber drehten die Gäste das Spiel in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zu ihren Gunsten. Herausragende Leistungen von Leonard Schröder und Philip Stögerer führten die Hochneukirchner letztlich zum verdienten Auswärtssieg. Doch auch die Gastgeber zeigten Kampfgeist und hielten die Partie bis zum Schluss spannend.

Habi bringt Hausherren zwei Mal in Führung

Der FC St. Egyden startete schwungvoll in die Partie und konnte in der 25. Minute durch Benjamin Habi mit 1:0 in Führung gehen. Ein weiter Ball aus der Abwehrreihe landete bei Habis Mitspieler Dorfmeister, der den Ball im Laufduell eroberte und einen präzisen Stanglpass spielte, den Habi nur noch über die Linie drücken musste. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange, denn in der 30. Minute glich Max Parrer per Elfmeter für die Hochneukirchner aus. Es war ein gerechter Ausgleich, da beide Teams bis dahin engagiert und körperbetont auftraten.

Die Hausherren ließen sich jedoch nicht beirren und gingen in der 34. Minute erneut in Führung. Erneut war es Benjamin Habi, der diesmal per Elfmeter sicher verwandelte. Mit einer knappen 2:1-Führung für den FC St. Egyden ging es in die Pause, nachdem beide Mannschaften eine ausgeglichene und umkämpfte erste Halbzeit absolviert hatten.

Hochneukirchen dreht Spiel eindrucksvoll

Nach der Halbzeitpause präsentierte sich der USC Hochneukirchen wie ausgewechselt und nahm das Spiel in die Hand. Bereits in der 49. Minute erzielte Leonard Schröder den Ausgleich zum 2:2. Ein Einwurf, verlängert von Harsanyi, landete bei Pöheim, der geschickt den Ball abschirmte und für Schröder auflegte, der mit einem präzisen Schuss ins kurze Kreuzeck vollendete.

Wenig später schlug Schröder erneut zu. Eine perfekt getimte Flanke von Außenverteidiger Weber verwandelte er gekonnt per Seitfallzieher und brachte die Gäste mit 3:2 in Führung. Die Hochneukirchner hatten nun die Partie fest im Griff und bauten ihre Führung in der 67. Minute weiter aus. Nach einem Durcheinander im Strafraum nutzte Philip Stögerer die Gelegenheit und netzte zum 4:2 ein.

Stögerer ließ es in der 73. Minute erneut krachen, indem er ein weiteres Tor nach ähnlichem Muster erzielte und den Vorsprung auf 5:2 erhöhte. Die Hausherren kämpften sich jedoch zurück ins Spiel, als Matteo Previsic in der 82. Minute einen Abpraller nach einem Freistoß zum 3:5 nutzte. Trotz einer weiteren Topchance für den FC und 3 Abseitstore der Gäste blieb es beim 5:3 für Hochneukirchen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der Sieg der Hochneukirchner fest, die in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung zeigten und die drei Punkte mit nach Hause nahmen. Trotz der Niederlage zeigte der FC St. Egyden/Stfd. insbesondere in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung, konnte aber dem Druck der Gäste nach der Pause nicht standhalten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer (11610 Bonuspunkte)

2. Klasse Wechsel: St. Egyden/Stfd. : Hochneukirchen - 3:5 (2:1)

82 Matteo Previsic 3:5

73 Philip Stögerer 2:5

67 Philip Stögerer 2:4

53 Leonard Schröder 2:3

49 Leonard Schröder 2:2

34 Benjamin Habi 2:1

30 Max Parrer 1:1

25 Benjamin Habi 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Luckerbauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.