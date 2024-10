Spektakulärer Heimsieg: SV Grünbach bezwingt SC Aspang 4:3

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Wechsel gelang dem SV Grünbach ein knapper 4:3-Sieg über den SC Aspang. Die Partie begann, vor gut 180 Zuschauern, mit einem frühen Platzverweis für die Gäste, was den Grünbachern den Weg zu einem komfortablen Vorsprung ebnete. Doch die Aspanger kämpften sich eindrucksvoll zurück und machten die zweite Halbzeit zu einem Nervenkitzel. Letztendlich behielten die Grünbacher die Oberhand, während Jetmir Torra für die Gäste zum herausragenden Akteur avancierte.

Grünbach dominiert die erste Halbzeit

Der Sportverein Grünbach startete stark in die Begegnung und profitierte schon früh von einem Fehler der Gäste. Bereits in der 4. Minute kassierte der SC Aspang eine Rote Karte, die die Mannschaft in Unterzahl setzte und die Grünbacher in eine günstige Ausgangslage brachte. Diese Gelegenheit ließen sich die Gastgeber nicht entgehen. In der 24. Minute eröffnete Matyas Bita den Torreigen für die Hausherren, er traf zum 1:0.

Nur drei Minuten später legte Serkan Silan nach und erhöhte per direktem Freistoß auf 2:0 für den SV Grünbach. Die Aspanger wirkten in dieser Phase des Spiels überfordert und hatten Schwierigkeiten, sich gegen die Angriffe der Gastgeber zu wehren. Mit einem beruhigenden Vorsprung ging der SV Grünbach in die Halbzeitpause, während der SC Aspang sich für die zweite Halbzeit neu sortieren musste.

Dramatik bis zum Schlusspfiff

Nach der Pause setzte der SV Grünbach seinen Angriffsdruck fort. In der 49. Minute sorgte Patrik Gajan für das 3:0, was die Führung der Hausherren weiter festigte. Doch anstatt sich geschlagen zu geben, startete der SC Aspang eine beeindruckende Aufholjagd. Der eingewechselte Jetmir Torra brachte die Gäste mit einem schnellen Doppelschlag in der 53. und 57. Minute zurück ins Spiel und verkürzte den Rückstand auf 3:2. Den ersten Treffer erzielte er souverän per Elfmeter.

Der Druck auf die Gastgeber nahm zu, doch Serkan Silan war erneut zur Stelle und stellte in der 67. Minute, per Strafstoß, mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her. Aspang ließ sich davon jedoch nicht entmutigen, und Jetmir Torra vollendete seinen Hattrick in der 69. Minute, als er den Ball zum 4:3 ins Netz beförderte. Die Schlussphase der Partie war von großer Spannung geprägt, da die Gäste mit allen Mitteln versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als der Doppeltorschütze Serkan Silan in der 80. Minute den Platz verlassen musste. Er kassierte Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel. Somit waren die Gastgeber für die restliche Spielzeit personell geschwächt. Zu allem Überfluss bekam in der 93. Minute Philipp Prettner auch noch die zweite gelbe Karte, die Heimischen waren nur noch mit neun Spielern am Feld.

Trotz der verzweifelten Bemühungen des SC Aspang behielt der SV Grünbach die Oberhand und verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Mit diesem spannenden und hart erkämpften Sieg sicherte sich der Sportverein Grünbach wichtige Punkte und bewies eindrucksvoll seine Heimstärke. Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel, das in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Wechsel: Grünbach : Aspang - 4:3 (2:0)

69 Jetmir Torra 4:3

67 Serkan Silan 4:2

57 Jetmir Torra 3:2

53 Jetmir Torra 3:1

49 Patrik Gajan 3:0

27 Serkan Silan 2:0

24 Matyas Bita 1:0

