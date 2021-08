Knapper Heimsieg für Ternitz gegen Hochneukirchen

Details Montag, 23. August 2021 05:28

2. Klasse Wechsel: Etwa 80 Fans sahen das Spiel der zweiten Runde zwischen Ternitz und Hochneukirchen. Der USC Hochneukirchen hatte am Sonntag gegen den ASK Ternitz mit 3:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

In der zehnten Minute lenkte Marcel Pichler den Ball zugunsten von Hochneukirchen ins eigene Netz. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Christoph Ungersbäck für Ternitz bereits wenig später besorgte (13.). Das 2:1 der Gastgeber bejubelte Ayhan Atabinen (24.). Kurz vor der Pause traf Frantisek Kastovsky für den ASK Ternitz (41.) zum 3:1. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Gabor Toth mit dem 2:3 für den USC Hochneukirchen zur Stelle (45.). Ein Tor auf Seiten von Ternitz machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Es blieb knapp

Caner Degirmenci erhöhte für den ASK Ternitz auf 4:2 (59.). Doch Akos Komaromi verkürzte, per direktem Freistoß, für Hochneukirchen später in der 71. Minute nochmal auf 3:4. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Ternitz schließlich einen 4:3-Heimsieg für sich.

Für den ASK Ternitz steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Ternitz klettert nach diesem Spiel auf den ersten Tabellenplatz.

Der USC Hochneukirchen verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang.

2. Klasse Wechsel: ASK Ternitz – USC Hochneukirchen, 4:3 (3:2)

10 Eigentor durch Marcel Pichler 0:1

13 Christoph Ungersbaeck 1:1

24 Ayhan Atabinen 2:1

41 Frantisek Kastovsky 3:1

45 Gabor Toth 3:2

59 Caner Degirmenci 4:2

71 Akos Komaromi 4:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!