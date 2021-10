Remis in letzter Minute: Scheiblingkirchen II holt Punkt gegen Mönichkirchen

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:19

2. Klasse Wechsel: Das Spiel vom Samstag zwischen der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen und dem FC Mönichkirchen endete vor mehr als 100 Besuchern mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Gleich zu Spielbeginn traf Scheiblingkirchens Markus Schüller zur frühen Führung (4.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Moritz Stangl den Vorsprung der Gastgeber. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Schüller rettet den Punkt

Mihael Vrbanic war es, der in der 63. Minute den Ball im Tor des USV Scheiblingkirchen II unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung von Scheiblingkirchen II hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Marco Reithofer schoss den 2:2-Ausgleich in der 76. Spielminute. Dass Mönichkirchen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Martin Kis, der in der 82. Minute zur Stelle war. Die Gäste schafften es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem USV Scheiblingkirchen II gelang in der Nachspielzeit (92.) durch Schüller der Ausgleichstreffer. Letztlich gingen Scheiblingkirchen II und der FC Mönichkirchen mit jeweils einem Punkt auseinander.

Die Angriffsreihe des USV Scheiblingkirchen II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 18 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Scheiblingkirchen II weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Bei Mönichkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Der FC Mönichkirchen holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Nur einmal gab sich Mönichkirchen bisher geschlagen. Der FC Mönichkirchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Mit diesem Unentschieden verpasste der FC Mönichkirchen die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Mönichkirchen sogar ab und steht nun auf Rang sechs.

2. Klasse Wechsel: USV Scheiblingkirchen II – FC Mönichkirchen, 3:3 (2:0)

4 Markus Schueller 1:0

14 Moritz Stangl 2:0

63 Mihael Vrbanic 2:1

76 Marco Reithofer 2:2

82 Martin Kis 2:3

92 Markus Schueller 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!