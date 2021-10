Deutliche Niederlage für Hochneukirchen bei Kirchberg am Wechsel

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 04:34

2. Klasse Wechsel: Mit einem enttäuschenden 0:5 unterlag der USC Hochneukirchen vor knapp 90 Fans gegen den USV Raika Kirchberg am Wechsel. Die Experten wiesen Hochneukirchen vor dem Match gegen den USV Kirchberg die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Ein Doppelpack brachte Kirchberg in eine komfortable Position: Florian Fahrner war gleich zweimal zur Stelle (15./20.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Fahrner mit drei Treffern der Held

Für das 3:0 des USV Raika Kirchberg am Wechsel sorgte Fahrner, der in Minute 70 zur Stelle war. Alexander Sator legte in der 80. Minute zum 4:0 für das Heimteam nach. Thomas Morgenbesser gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV Kirchberg (82.). Am Ende kam Kirchberg gegen den USC Hochneukirchen zu einem verdienten Sieg.

Der USV Raika Kirchberg am Wechsel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückte der USV Kirchberg auf die elfte Position der 2. Klasse Wechsel vor. Kirchberg fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging der USV Raika Kirchberg am Wechsel in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Hochneukirchen bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des USC Hochneukirchen bei. Die Lage von Hochneukirchen bleibt angespannt. Gegen den USV Kirchberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kirchberg stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der Union Natschbach-L. vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USC Hochneukirchen den FC Mönichkirchen.

2. Klasse Wechsel: USV Raika Kirchberg am Wechsel – USC Hochneukirchen, 5:0 (2:0)

15 Florian Fahrner 1:0

20 Florian Fahrner 2:0

70 Florian Fahrner 3:0

80 Alexander Sator 4:0

82 Thomas Morgenbesser 5:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!