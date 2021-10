Mönichkirchen gewinnt Spitzenspiel gegen Natschbach-L.

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:14

2. Klasse Wechsel: Mönichkirchen und Natschbach-L. lieferten sich vor rund 100 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Die Union Natschbach-L. erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Ali Ibrahim Ölmez traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Kilian Staudinger lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem FC Mönichkirchen den 1:1-Ausgleich (9.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Onur Keles mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gastgeber. Natschbach-L. nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Spannung bis zum Ende

Mihael Vrbanic beförderte das Leder zum 2:2 von Mönichkirchen in die Maschen (55.). Dass der FC Mönichkirchen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mathias Tauchner, der in der 74. Minute zur Stelle war. Die Union Natschbach-L. versenkte die Kugel in der 79. Minute zum 3:4. Mönichkirchens Marco Reithofer sah in Minute 83 noch die Gelb-Rote Karte wegen kritik. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Mönichkirchen schließlich einen 4:3-Heimsieg für sich.

Beim FC Mönichkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Nur zweimal gab sich Mönichkirchen bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief der FC Mönichkirchen konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die gute Bilanz von Natschbach-L. hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Mönichkirchen verdrängte die Union Natschbach-L. aus der Aufstiegszone und stieg selbst dorthin auf Platz vier auf. Natschbach-L. fiel damit auf den fünften Tabellenplatz. Nach dem FC Mönichkirchen stellt die Union Natschbach-L. mit 27 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Samstag tritt Mönichkirchen beim USV Raika Kirchberg am Wechsel an, während Natschbach-L. zwei Tage später den SVSF Pottschach empfängt.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – Union Natschbach-L, 4:3 (1:2)

6 Ali Ibrahim Oelmez 0:1

9 Eigentor durch Kilian Staudinger 1:1

42 Onur Keles 1:2

55 Mihael Vrbanic 2:2

74 Mathias Tauchner 3:2

77 Martin Kis 4:2

79 Julian Ebner 4:3

