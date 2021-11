Souveräner Sieg gegen Hochwolkersdorf: Scheiblingkirchen II auf Aufstiegskurs

Details Montag, 01. November 2021 03:09

2. Klasse Wechsel: Hochwolkersdorf steckte gegen die Reserve von Scheiblingkirchen eine deutliche 0:3-Niederlage ein. An der Favoritenstellung ließ der USV Scheiblingkirchen II keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC Hochwolkersdorf vor etwa 150 Besuchern einen Sieg davon.

Hochwolkersdorf geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Moritz Stangl das schnelle 1:0 für Scheiblingkirchen II erzielte. Der USV Scheiblingkirchen II machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Lukas Walli (6.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Blitzstart reichte aus

Torschütze Moritz Stangl sah nach 56 Minuten die Gelb-Rote Karte wegen einer Unsportlichkeit. Paul Wustinger brachte Scheiblingkirchen II aber in ruhiges Fahrwasser, indem er mit einem Freistoß-Treffer das 3:0 erzielte (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der Spitzenreiter gegen den SC Hochwolkersdorf.

Der USV Scheiblingkirchen II stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Wer den Gastgeber besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte Scheiblingkirchen II. Die bisherige Spielzeit des USV Scheiblingkirchen II ist weiter von Erfolg gekrönt. Scheiblingkirchen II verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Scheiblingkirchen II seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Nach der klaren Pleite gegen Scheiblingkirchen II steht Hochwolkersdorf mit dem Rücken zur Wand. Insbesondere an vorderster Front kommen die Gäste nicht zur Entfaltung, sodass nur 13 erzielte Treffer auf das Konto des SC Hochwolkersdorf gehen. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Hochwolkersdorf alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Hochwolkersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Der USV Scheiblingkirchen II stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim ASK Ternitz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Hochwolkersdorf den ATSV Puchberg.

2. Klasse Wechsel: USV Scheiblingkirchen II – SC Hochwolkersdorf, 3:0 (2:0)

4 Moritz Stangl 1:0

6 Lukas Walli 2:0

75 Paul Wustinger 3:0

