Degirmenci-Treffer rettet Ternitz das Unentschieden gegen Scheiblingkirchen II

Details Sonntag, 07. November 2021 03:01

2. Klasse Wechsel: Das Spiel zwischen Ternitz und der Zweitvertretung von Scheiblingkirchen endete vor etwa 220 Besuchern 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Riegler sein Team in der fünften Minute. Zur Pause hatte der USV Scheiblingkirchen II eine hauchdünne Führung inne. Das 1:1 des ASK Ternitz bejubelte Caner Degirmenci (53.) nach einem verwandelten Strafstoß. In der Schlussminute sah Florian Mayrhold (Ternitz) noch die Gelb-Rote Karte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und Scheiblingkirchen II spielten unentschieden.

Scheiblingkirchen II verteidigt Tabellenführung

Mit beeindruckenden 36 Treffern stellt Ternitz den besten Angriff der 2. Klasse Wechsel, jedoch kam dieser gegen den USV Scheiblingkirchen II nicht voll zum Zug. Der ASK Ternitz bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Ternitz sieben Siege und fünf Unentschieden auf dem Konto.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Scheiblingkirchen II ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Mit diesem Unentschieden verpasste Ternitz die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der ASK Ternitz damit auch unverändert auf Rang zwei. Sieben Spiele währt nun für den USV Scheiblingkirchen II die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von vier Siegen hintereinander auszubauen. Der ASK Ternitz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

Ternitz verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 bei Scheiblingkirchen II wieder gefordert.

2. Klasse Wechsel: ASK Ternitz – USV Scheiblingkirchen II, 1:1 (0:1)

5 Michael Riegler 0:1

53 Caner Degirmenci 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!