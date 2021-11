Hochneukirchen beendet in Grünbach Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Montag, 08. November 2021 03:09

2. Klasse Wechsel: Der SV Grünbach und der USC Hochneukirchen boten den 35 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für Hochneukirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Das 1:0 von Grünbach stellte Alexander Trimmel sicher (21.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Dominik Winkler die Führung des Heimteams aus. Mit der Führung für das Schlusslicht ging es in die Halbzeitpause. Barna Harsanyi war es, der in der 62. Minute das Spielgerät im Tor des SV Grünbach unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung von Grünbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Daniel Binder schoss den Ausgleich in der 81. Spielminute. Der SV Grünbach kam nicht mehr ins Spiel zurück, Harsanyi brachte den USC Hochneukirchen sogar in Führung (92.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte Grünbach das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

2:0-Führung verspielt - Gäste siegen in der Nachspielzeit

39 Tore kassierte der SV Grünbach bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Wechsel. Grünbach muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. In dieser Saison sammelte der SV Grünbach bisher einen Sieg und kassierte elf Niederlagen. Grünbach entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Im letzten Hinrundenspiel errang Hochneukirchen drei Zähler und weist als Tabellenneunter nun insgesamt 13 Punkte auf. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 38 Gegentreffer fing. Der USC Hochneukirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist Hochneukirchen wieder in der Erfolgsspur.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der SV Grünbach dann im nächsten Spiel die Union Natschbach-L, während der USC Hochneukirchen am gleichen Tag beim SC Hochwolkersdorf antritt.

2. Klasse Wechsel: SV Grünbach – USC Hochneukirchen, 2:3 (2:0)

21 Alexander Trimmel 1:0

45 Dominik Winkler 2:0

62 Barna Harsanyi 2:1

81 Daniel Binder 2:2

92 Barna Harsanyi 2:3

