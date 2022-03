St. Egyden/Stfd. sorgt mit Sieg über Scheiblingkirchen II für eine Überraschung

Details Sonntag, 27. März 2022 00:08

2. Klasse Wechsel: Rund 120 Zuschauer sahen die Überraschung des Spieltags. Der FC St. Egyden/Steinfeld stellte der Reserve des USV Scheiblingkirchen ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Die Experten wiesen Scheiblingkirchen II vor dem Match gegen den FC St. Egyden/Stfd. die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte der USV Scheiblingkirchen II keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:0 gewonnen.

Max Schwaiger brachte St. Egyden/Stfd. in der 27. Minute ins Hintertreffen. Michael Steurer nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Minute 75 schwächten sich die Gäste selbst - Gelb-Rote Karte für Paul Wustinger. Martin Biegler machte die Überraschung in der Nachspielzeit (94.) perfekt und brachte den FC St. Egyden/Steinfeld in Führung. Schließlich strich der FC St. Egyden/Stfd. die Optimalausbeute gegen Scheiblingkirchen II ein.

Spät, später, Biegler: Sieg dank Last-Minute-Treffer

Für St. Egyden/Stfd. ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist der FC St. Egyden/Steinfeld eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der FC St. Egyden/Stfd. im Mittelfeld der Tabelle. Die letzten Resultate von St. Egyden/Stfd. konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den USV Scheiblingkirchen II 30 Zähler zu Buche.

Am Sonntag muss der FC St. Egyden/Steinfeld beim ATSV Puchberg ran, zeitgleich wird Scheiblingkirchen II vom SG Schlöglmühl/Schottwien in Empfang genommen.

2. Klasse Wechsel: FC St. Egyden/Steinfeld – USV Scheiblingkirchen II, 2:1 (1:1)

94 Martin Biegler 2:1

36 Michael Steurer 1:1

27 Max Schwaiger 0:1