Nächster Erfolg für Pottschach: Drei Punkte gegen Mönichkirchen

Details Montag, 28. März 2022 01:02

2. Klasse Wechsel: Rund 250 Zuschauer verfolgten das Spiel in Pottschach. Durch ein 3:1 holte sich der SVSF Pottschach in der Partie gegen den FC Mönichkirchen drei Punkte. Auf dem Papier ging Pottschach als Favorit ins Spiel gegen Mönichkirchen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Vor 250 Zuschauern war Daniel Prenner mit der Führung für die Gäste zur Stelle (15.). Das 1:1 des SVSF Pottschach stellte David Rosenbichler sicher (26.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Daniel Kleinander das 2:1 per Freistoß nach (44.). Zur Pause war Pottschach im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Kurz vor Schluss traf der Gastgeber durch Philipp Stögerer (93.). Am Schluss siegte der SVSF Pottschach gegen den FC Mönichkirchen.

Spiel gedreht und Erfolg gesichert

Nach dem klaren Erfolg über Mönichkirchen festigt Pottschach den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht der SVSF Pottschach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Pottschach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SVSF Pottschach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Beim FC Mönichkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Der Gast führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Mönichkirchen derzeit auf dem Konto. Die Situation beim FC Mönichkirchen bleibt angespannt. Gegen Pottschach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

In zwei Wochen trifft der SVSF Pottschach auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 10.04.2022 beim SV Willendorf antritt. Am Sonntag empfängt Mönichkirchen Willendorf.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – FC Mönichkirchen, 3:1 (2:1)

93 Philipp Stoegerer 3:1

44 Daniel Kleinander 2:1

26 David Rosenbichler 1:1

15 Daniel Prenner 0:1