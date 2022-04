Willendorf verspielt Drei-Tore-Vorsprung gegen Mönichkirchen

Details Sonntag, 03. April 2022 01:23

2. Klasse Wechsel: Knapp über 50 Fans kamen zum Spiel der 15. Runde. Der SV Willendorf hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 1:1 im Hinspiel gewesen.

Philip Otter brachte Willendorf in der elften Minute nach vorn. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne. In der 48. Minute brachte Mario Hofer das Netz für den SV Willendorf zum Zappeln. Den Vorsprung von Willendorf ließ Dominik Zenz in der 51. Minute auf 3:0 anwachsen. Martin Kis verkürzte für den FC Mönichkirchen später in der 63. Minute auf 1:3. Robert Namjesnik beförderte das Leder zum 2:3 des Gastgebers in die Maschen (84.). Marco Reithofer, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Der SV Willendorf wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Mönichkirchen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Später Ausgleich - Mönichkirchens Aufholjagd belohnt

Beim FC Mönichkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Mönichkirchen führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der FC Mönichkirchen momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Mönichkirchen bereits drei Spiele zurück.

Mit 24 Punkten auf der Habenseite steht Willendorf derzeit auf dem vierten Rang. Der SV Willendorf verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Willendorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Am nächsten Sonntag reist der FC Mönichkirchen zum SV Grünbach, zeitgleich empfängt der SV Willendorf den SVSF Pottschach.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – SV Willendorf, 3:3 (0:1)

90 Marco Reithofer 3:3

84 Robert Namjesnik 2:3

63 Martin Kis 1:3

51 Dominik Zenz 0:3

48 Mario Hofer 0:2

11 Philip Otter 0:1