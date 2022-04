Kirchbergs Fahrner lässt es gegen Grünbach richtig krachen

Details Sonntag, 03. April 2022 01:06

2. Klasse Wechsel: Der USV Kirchberg erreichte vor knapp 70 Besuchern einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV Grünbach. Kirchberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte Grünbach keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:2 gewonnen.

Ein Doppelpack brachte den USV Raika Kirchberg am Wechsel in eine komfortable Position: Florian Fahrner war gleich zweimal zur Stelle (15./25.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Mit dem 3:0 sicherte Fahrner dem USV Kirchberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (80.). Schlussendlich verbuchte Kirchberg gegen den SV Grünbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Fahrner der Man of the Match

Der USV Raika Kirchberg am Wechsel bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

42 Gegentreffer musste Grünbach im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Ausbeute der Offensive ist beim Schlusslicht verbesserungswürdig, was man an den erst 19 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In den letzten fünf Begegnungen holte Grünbach insgesamt nur drei Zähler.

Der USV Kirchberg setzte sich mit diesem Sieg vom SV Grünbach ab und nimmt nun mit zehn Punkten den elften Rang ein, während Grünbach weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist Kirchberg zum SC Hochwolkersdorf, zeitgleich empfängt der SV Grünbach den FC Mönichkirchen.

2. Klasse Wechsel: USV Raika Kirchberg am Wechsel – SV Grünbach, 3:0 (2:0)

80 Florian Fahrner 3:0

25 Florian Fahrner 2:0

15 Florian Fahrner 1:0